Один из борцов с трахомой

В нынешнем году исполняется 120 лет со дня рождения нашего земляка, офтальмолога Петра Александровича Шишкина, который в середине пятидесятых годов возглавлял Чувашский трахоматозный институт.

Родился Петр Шишкин 13 октября 1903 года в деревне Тюмерево Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Янтиковский район Чувашии)в крестьянской семье. Окончив в 1924 году Канашский педагогический техникум, поступил на медицинский факультет Казанского университета имени В.И. Ульянова-Ленина. Получив диплом, Петр Шишкин работал лечебным инспектором наркома здравоохранения Чувашской АССР, затем — окулистом, заведующим отделением Батыревской районной больницы. А в сентябре 1931 года был зачислен в Казанский трахоматозный институт имени профессора Б.В. Адамюка, сначала научным сотрудником, позже — аспирантом.

После аспирантуры Шишкина направили ассистентом кафедры глазных болезней в Горьковский медицинский институт имени С.М. Кирова. Но работу прервала война — в 1941 году его призывают на военную службу. Служил он военврачом в батальоне морской пехоты, полку морской пехоты действующей армии, а в 1944-1947 годах врачом-окулистом в военном госпитале города Владимира.

После демобилизации Петр Александрович возвращается в Горьковский медицинский институт и продолжает работать ассистентом кафедры глазных болезней, в 1949 году защищает кандидатскую диссертацию, посвященную лечению ожогов глаз. Затем некоторое время Шишкин трудился в Куйбышевском медицинском институте, где получил звание доцента. А в 1954 году приказом Минздрава РСФСР его переводят на должность директора Чебоксарского трахоматозного института.

Петр Александрович был опытным окулистом, педагогом и организатором здравоохранения. Он консультировал больных, занимался практической работой и научной деятельностью: организовывал в институте курсы офтальмологии, научно-практические конференции для врачей. И сам внес вклад в медицинскую науку как автор 25 научных трудов по лечению глазных болезней. Многие из них написаны в Чебоксарах — об опыте лечения трахомы синтомицином, об организации хирургического лечения трахомы. Под редакцией Шишкина в 1957 году вышел второй сборник научных трудов Чувашского научно-исследовательского трахоматозного института (первый был напечатан в 1942 году).

В 1955 году Чувашский трахоматозный институт был реорганизован в филиал Государственного центрального научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца. С этого момента в институте не только испытывали, но и разрабатывали методы лечения, которые в дальнейшем нашли широкое применение в других республиках и областях СССР, неблагополучных по заболеваемости трахомой.

В июне 1958 года Петр Александрович по собственному желанию был освобожден от обязанностей директора филиала института имени Гельмгольца: он мотивировал свой уход состоянием здоровья.

В дальнейшем деятельность Шишкина связана с Чебоксарской первой городской больницей. Согласно сохранившимся документам, в 1959 году он «принят на должность ординатора глазного кабинета, выделенную Минздравом ЧАССР дополнительную должность врача-окулиста». В эти годы Петр Александрович часто выезжал в командировки в города Канаш, Мариинский Посад для проверки работы ВТЭК.

С 1965 года материалы о Шишкине скупы. Известно, что Петр Александрович болел плевритом и часто лежал в больнице…

Опытного окулиста и организатора здравоохранения не стало 20 мая 1976 года. Но в республике о нем помнят — имя Петра Александровича Шишкина по праву стоит в ряду врачей-окулистов, благодаря которым трахома в Чувашии в 1960 году была полностью ликвидирована.

Людмила Козырева, экскурсовод Музея истории медицины имени Г.А. Алексеева