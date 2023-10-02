В Чебоксарах появилась Чапаевская аллея

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сотрудники Чебоксарского производственного объединения имени В.И. Чапаева высадили саженцы кленов близ остановки общественного транспорта «Улица Фруктовая».
Предложение озеленить магистраль выдвинул депутат Госсовета Чувашии, руководитель предприятия Михаил Резников в штабе по реконструкции автодороги. Новую зеленую аллею назвали «Чапаевской».
«Надеемся, что Чапаевская аллея будет радовать жителей долгие годы. А осенний санитарно-экологический месячник в Чебоксарах продолжается — присоединяйтесь к мероприятиям по охране окружающей среды», — говорят заводчане.
Напомним, масштабная реконструкция улицы Гражданской проведена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Расширена проезжая часть, обновлено дорожное полотно, вместо кольцевой развязки оборудован перекресток со светофором, проложена тротуарная сеть, перенесены коммуникации. Объект готовится к сдаче.

Опубликовано: 2 октября 2023 г.


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