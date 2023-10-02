В Чебоксарах появилась Чапаевская аллея

Сотрудники Чебоксарского производственного объединения имени В.И. Чапаева высадили саженцы кленов близ остановки общественного транспорта «Улица Фруктовая».

Предложение озеленить магистраль выдвинул депутат Госсовета Чувашии, руководитель предприятия Михаил Резников в штабе по реконструкции автодороги. Новую зеленую аллею назвали «Чапаевской».

«Надеемся, что Чапаевская аллея будет радовать жителей долгие годы. А осенний санитарно-экологический месячник в Чебоксарах продолжается — присоединяйтесь к мероприятиям по охране окружающей среды», — говорят заводчане.

Напомним, масштабная реконструкция улицы Гражданской проведена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Расширена проезжая часть, обновлено дорожное полотно, вместо кольцевой развязки оборудован перекресток со светофором, проложена тротуарная сеть, перенесены коммуникации. Объект готовится к сдаче.