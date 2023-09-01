Водные проекты объединят в одной федеральной программе

Как будет жить Верхняя Волга?

Участники бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа уже проводили заседание в Чебоксарах. Последний раз это было в 2018 году, и тогда разговор шел об эффективности управления водными ресурсами. В этот раз в столице республики обсуждался водно-ресурсный потенциал Верхней Волги.

«На сегодняшний день формируется новая федеральная программа по оздоровлению водных объектов. Она затронет не только Волгу-матушку, но и Дальний Восток, Сибирь со всеми бассейнами. Поэтому наша сегодняшняя задача по предложению субъектов сформировать перечень мероприятий, которые надо будет реализовать в рамках этой программы», — рассказал журналистам перед началом заседания Александр Баринов, руководитель Верхневолжского бассейнового водного управления.

Александр Николаевич также лестно отозвался о работе правительства Чувашии. «Очень активная позиция правительства республики в формировании и использовании федеральных программ и проектов, связанных с водными ресурсами», — отметил Баринов.

В самом начале заседания бассейнового совета вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов поприветствовал собравшихся и обратил внимание на то, что правительство региона всегда поддерживает мероприятия, направленные на рациональное использование и охрану водных объектов. Он также выразил уверенность, что участниками совета будут найдены подходы и выработаны конкретные предложения к решению важных вопросов по водохозяйственной проблеме.

Эмир Бедертдинов, министр природных ресурсов и экологии республики: «В текущем году в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» проводится расчистка русла реки Сура в районе города Ядрин, которая будет завершена в следующем году. В Чувашии, благодаря Главе региона, 2024 год объявлен Годом экологической культуры и бережного природопользования. Благодаря чему мы сможем решить ряд проблемных вопросов, дать старт новым проектам и начинаниям. Также в 2024 году завершается нацпроект «Экология», поэтому в настоящее время проводится работа по формированию объединенного федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов Российской Федерации».

В целом в ходе заседания был рассмотрен ряд тем, связанных с бассейном Верхней Волги, — мониторинг гидролого-геохимических процессов, влияние климатических изменений на население и экономику региона, деятельность Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. В частности, руководитель Минприроды республики Эмир Бедертдинов рассказал о реализации переданных полномочий в области водных отношений по Чувашской Республике.

«В республике проведена инвентаризация объектов, сформирован предварительный перечень мероприятий для включения в объединенный федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов.

В плане предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции 25 очистных сооружений на малых реках республики. Ремонт 16 гидротехнических сооружений, 14 мероприятий по расчистке водных объектов», — сообщил глава ведомства.

Также, по словам министра, своевременно выявлять, прогнозировать и предотвращать негативные процессы, влияющие на состояние водных объектов, позволяет их постоянный мониторинг.

Директор Информационно-аналитического центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш в режиме ВКС сообщил, что в настоящее время на территории Верхне-Волжского бассейна в рамках нацпроекта «Экология» реализуются региональные проекты «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов». Согласно проекту выполняются мероприятия и по строительству и реконструкции очистных сооружений, и мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда.

Он также сообщил, что по поручению Владимира Путина с 2025 года реализация водных проектов будет продолжена в объединенной федеральной программе по экологическому оздоровлению водных объектов. Действовать новая программа будет до 2030 года.

Также на заседании была рассмотрена деятельность Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере охраны водных объектов. Руководитель ведомства Фаяс Шакиров рассказал о результатах надзорных мероприятий в Чувашии и Марий Эл.

На заседании обсуждались и другие актуальные вопросы, связанные с бассейном Верхней Волги. Так, итоги своих исследований представили ученые из Института географии РАН и геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, которые провели подробный мониторинг гидролого-геохимических процессов и диффузный перенос загрязняющих веществ микрочастицами на водосборах и в малых реках, изучили загрязняющие вещества в отстойниках и в донных отложениях малых рек.