«Островок сокровищ» или несколько дней из жизни одной девочки

Как бабушка и педагог, я очень интересуюсь детской литературой. Причем не только классической, а больше — современной. Нет, не поймите превратно: русская и советская детская литература дала миру огромное количество шедевров, — но, к сожалению, далеко не все они понятны современным деткам. Другие условия на дворе, другие принципы жизни, другой менталитет. И вот я постоянно ищу среди нынешних авторов продолжателей лучших традиций, когда чтение книги — не просто «проглотить», а воспринять, проникнуться и захотеть вернуться…

И вот недавно я сделала для себя одно открытие: «Истории для маленькой девочки» от Федора Козлова. Не буду скрывать: я знакома с автором и другими его работами. Однако он в очередной раз меня приятно удивил. Я-то знаю его как серьезного историка-архивиста, скрупулезно и увлеченно изучающего сложную и многогранную советскую эпоху. А тут — это имя на обложке детской книжки!

Первая моя мысль, что это — тезки! Заглянула внутрь: нет подробностей об авторе. Поинтересовалась у продавцов: тоже ничего внятного не сказали. Сняла с полки в магазине, потом поставила обратно, и все-таки — купила. И не пожалела об этом. «Проглотила» книгу буквально за один вечер.

Все истории повествуются от лица самой девочки-первоклассницы. Главное впечатление от книги: истории эти про очень счастливую, веселую, любознательную и добрую «богачку». Сокровища нашей героини самые-самые настоящие, они почти невесомые, но заполняют собой все пространство ее обитания. Они угадываются и в настроении самого повествования, и в замечательных иллюстрациях, и в названиях историй: «добро», «радость», «благодарность», «счастье», «солнце», «домашнее тепло».

Но самое главное сокровище девочки — это ее семья. Это папа и мама, и, конечно, бабуля. Из рассказов видно, что в семье царит добрая, светлая, сердечная атмосфера, и близким действительно интересно и важно все, что каждый день происходит с их «счастьем», «радостью», «куколкой» или «солнышком». Тут без сомненья все друг друга любят и все любимы. Как говорится в одной русской поговорке: «Нет того любее, как люди людям любы». А еще вспоминаются замечательные слова Л.Н. Толстого о семье: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».

Еще мне, как маме и бабушке, очень понравилась и познавательно-просветительская нотка «Историй…». Современным «почемучкам» увлекательно и ненавязчиво рассказывается о разных странах и их обитателях, и о самом сладком на свете сорте ананаса, и о происхождении букв и слов, о подводной почте, о космических «черных дырах» и про то, почему хитрая лиса бывает в сказках просто красавицей. А еще про то, что так с любовью воспетые нашими поэтами васильки выделяют особые вещества, которые подавляют рост других трав и эти цветы таким образом добывают себе больше витаминов из почвы (а вы когда-нибудь об этом слышали?). И много-много других полезностей могут узнать из этой замечательной книги «мальчишки и девчонки, а также их родители», ведь «столько разных неизвестностей вокруг».

Вообще, читая эту книгу, невозможно избавиться от ощущения, что смотришь очень хороший и продуманный детский киножурнал на тему «Хочу все знать!». Чем не готовый сценарий для подобного мини-фильма или (что даже лучше!) мультфильма! Настолько хорошо прописаны диалоги и представлены персонажи, что мультикадры рисуются сами собой: улыбающийся и внимательный папа, с которым всегда хорошо и который всегда заставляет думать — «главный повествователь», любознательная дочка с заботливой и ласковой мамой — «главные слушатели, комментаторы и вопросители» (побольше бы таких пап и мам!).

И особо хочется отметить работу художника-оформителя книги, Татьяны Бурдиной. Иллюстрации очень красочные, милые, добрые, трогательные. Они прекрасно дополняют все истории. Их много, их хочется рассматривать подолгу, как в детстве (помните?). Рисунки оживляют ситуации, описанные в «Историях…», расцвечивают эмоции и впечатления главной героини — девочки-первоклассницы. Папа на рисунках добрый-предобрый и немножко с хитринкой, девочка милая и озорная, а кошки — грациозные и забавные. Все в лучших традициях русского книжного рисунка.

В общем, мне понравилось все: и содержание, и очень удачное художественное оформление, я бы даже сказала «художественное сопровождение» книги. На мой взгляд, книга Федора Козлова «Истории маленькой девочки» с иллюстрациями художника Татьяны Бурдиной — очень удачный творческий проект, который заслуживает продолжения.

P.S. Я не удержалась и позвонила. Спросила у своего знакомого историка Федора Козлова: не он ли автор этой книги? В ответ — скромное «да». Вот так сложился пазл, а я открыла для себя в человеке новую грань. Неожиданную, но такую яркую и интересную, ведь детская литература — самый сложный жанр, и найти себя в ней — дорогого стоит.

Наталья Грошевихина