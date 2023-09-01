Республиканский конкурс пресс-секретарей «PRофи-21» сменит название и статус

В новом конкурсе под названием «Мастер коммуникаций» смогут участвовать сотрудники пресс-служб из других регионов России. Соответствующий указ подписал сегодня Глава Чувашии.

«Переименование конкурса происходит в целях исключения из оборота англицизма — аббревиатуры «PR». Таким образом, обеспечивается защита и поддержка русского языка. Важно, что именно со сферы связей с общественностью, отвечающей за продвижение идей и смыслов, начинается процесс отказа от несвойственных русской речи иностранных заимствований», – подчеркнул Олег Николаев.

Конкурс проводится в целях поощрения специалистов, демонстрирующих высокий уровень профессиональных компетенций и навыков в области связей с общественностью. В нем участвуют представители пресс-служб органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций субъектов Российской Федерации.

Впервые конкурс состоялся в 2021 году. В состав жюри входят представители таких организаций, как Российская ассоциация по связям с общественностью, АНО «Диалог Регионы», ТАСС, ИА «Россия сегодня». В прошлом году жюри конкурса возглавил пресс-секретарь Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Борис Беляков.