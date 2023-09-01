«Золотой голос ринга» приедет в Чувашию

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Александр Загорский анонсировал множество статусных поединков и турниров. Фото cap.ru

До старта исторических I Всемирных игр национальных видов единоборств в столице Чувашии осталось менее двух недель. На стадионе «Чебоксары Арена» соберутся опытные и титулованные бойцы. А еще на турнир приедет лучший ринг-анонсер России, главный голос боевых искусств, заслуженный работник культуры России Александр Загорский, сообщили в Минспорта Чувашии.
Известный шоумен более 20 лет является лицом российского профессионального бокса, смешанных единоборств. За свою карьеру Александр Загорский представлял бои легенды MMA Федора Емельяненко, поединки российских боксеров Александра Поветкина, Дениса Лебедева и других. В Чувашию «золотой голос ринга» приедет в финальный соревновательный день (8 октября) и будет анонсировать ключевые противостояния вечерней части программы.
Напомним, что, по предварительным данным, ожидается участие порядка двух тысяч спортсменов из 17 стран мира. В программу соревнований вошли 7 видов спорта и 6 видов единоборств.

Опубликовано: 21 сентября 2023 г.


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