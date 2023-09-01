Представители девяти регионов выступили на юношеских соревнованиях в столице Чувашии

Недостижимое достижимо

Порядка двухсот юных дзюдоистов приняли участие в республиканском турнире среди юношей и девушек памяти А.И. Трофимова в Чебоксарах. В будущем им предстоит защищать цвета России на международных турнирах и в целом отстаивать авторитет отечественного дзюдо в мире. А он сейчас высок, и ярко подтверждает это тот факт, что именно дзюдоистов России одними из первых «разбанили» в международном сообществе после санкций.

Один из тех, благодаря кому советское и российское дзюдо приобрело устойчивые позиции в мире, — Александр Трофимов, депутат Госсовета Чувашии, мастер спорта СССР международного класса по самбо, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики, бронзовый призер Кубка мира. Многие его воспитанники успешно выступали как в республиканских, так и во всероссийских и международных соревнованиях. В 2008 году он погиб в авиакатастрофе, но в России продолжают проводить турниры в его честь. Именем Александра Трофимова названы спортивная и общеобразовательная школы в Чебоксарах.

Не сдаваться после поражений

…В зале и на трибунах спортшколы «Спартак» в этот день было многолюдно. Спортсменов (выступали в возрастной категории до 15 лет) пришли поддержать родные и близкие. Присутствовали и почетные гости, среди которых семья Александра Трофимова: вдова Лидия Александровна, сын Александр, дочь Мария.

«Я приветствую всех на этом мероприятии, хочу пожелать вам огромных успехов, чтобы у вас все получилось и вы никогда не останавливались на достигнутом», — напутствовала Мария Александровна участников турнира.

Спортсмены были серьезно настроены на победу, что читалось и на эмоциях дзюдоистов. Кто-то активно крестился перед поединком, некоторые покидали татами со слезами на глазах — после поражений, естественно. Прокручивая в голове перипетии этого дня, потерпевшие неудачу ребята и девчонки, надеюсь, вспомнят и слова выступившего с обращением вице-президента Федерации дзюдо Чувашии Юрия Алексеева.

«Я рад, что столько молодых людей будут участвовать в турнире, победят сильнейшие. Желаю всем побед, но понимаю, что будут и проигравшие. Пусть победы вдохновят на новые успехи, а у проигравших будут силы и желание победить на следующих соревнованиях», — сказал он на церемонии открытия. «Александр Трофимов всю свою жизнь посвятил спорту, всю жизнь доказывал, что недостижимое достижимо. Жизнь Александра Ивановича — это яркий пример служения спорту, что можно и нужно добиваться. Я всем вам желаю добиться тех результатов, которые были у Александра Ивановича. Так же посвятить свою жизнь спорту. Но спорт — это только фундамент того, что вы сможете сделать, став взрослыми. Спорт — это точка, от которой надо отталкиваться. И спорт учит не только выигрывать, он учит еще и жить. Я вам желаю удачи не только на татами, но и в обычной жизни», — подчеркнул руководитель федерации.

«Ты позор, позорище»

Дисциплина, тренировки, мастерство — важные слагаемые успеха как в спорте, так и в становлении личности. Но и этого будет мало без характера и воли к победе. На это и обратил внимание своего подопечного на разборе полетов один из тренеров. «Дело не в том, что ты проиграл, а КАК проиграл. Ты даже не боролся», — упрекнул наставник мальчика, вылетевшего из турнира на одной из первых стадий. Тот продолжал понуро сидеть на скамейке, видимо, наматывая на воображаемый ус все, что только что услышал.

От роли наставника многое зависит, грамотный педагогический ход должен помочь юному спортсмену сделать правильные выводы без побочных эффектов. И те слова тренера, по мнению автора этих строк, достойны места на лозунге в спортзале.

Были, однако, и удручающие моменты.

«Ты позор, позорище. Отдам тебя в балет, наденем белые колготки и будешь в них плясать», — сказала мама потерпевшему поражение сыну, выразив пренебрежение одновременно и к его спортивному потенциалу, и к виду сценического искусства. Несмотря на то, что по нему только что проехался катком самый близкий человек, мальчик держал хладнокровие. Выдержка, присущая воспитанникам школ единоборств…

Поддерживаем начинание

Но если говорить в целом, турнир удался. С этим согласился и вице-президент республиканской Федерации дзюдо Рустам Шогенов. «Число участников с каждым годом растет, турнир памяти такого выдающегося человека — это всегда показатель для детей, подрастающего поколения. К чему стремиться, каким надо быть, какой путь выбрать. Думаю, здесь все достойно. Я не застал Александра Ивановича, приехав в Чувашию, но много наслышан о нем. Тот путь, который он проложил, мы стараемся поддерживать», — сказал Шогенов «Советской Чувашии».

Неделю назад Шогенов стал бронзовым призером чемпионата мира по самбо среди мастеров, соревнования прошли в Казахстане. «Мы всегда стремимся к большему, естественно. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Нацелился, конечно, на победу, но, к сожалению, только «бронза». Как тренировался, такого результата и добился. Уровень спортсменов на чемпионате мира очень высокий, слабых там не бывает», — подытожил он свое выступление.

«Дзюдо в Чувашии развивается. Что-то получается, что-то нет. Из года в год ставим различные задачи. Я думаю, что рост есть и результаты будут и у подрастающего поколения, и у взрослых», — также сказал Шогенов.

Помимо чувашских спортсменов в республиканском турнире среди юношей и девушек памяти А.И. Трофимова выступили юные дзюдоисты из Нижегородской, Кировской областей, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии и других регионов России.

Публикуется в рамках проекта «Спортивная площадка», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики