Симфоническая капелла приглашает на открытие концертного сезона

Музыка на все времена

Чувашская государственная академическая симфоническая капелла приглашает на открытие 56-го концертного сезона с программой «Белые мелодии» в исполнении хора, симфонического оркестра, оркестра эстрадной и джазовой музыки, солистов.

Концертную программу откроют мелодии из сюиты Исаака Шварца из музыки к кинофильму режиссера Сергея Соловьева «Мелодии белой ночи» в сопровождении симфонического оркестра, ставшей чутким камертоном советской эпохи.

В исполнении победителя I-го Международного Московского джазового фестиваля — оркестра эстрадной и джазовой музыки «ДЖАЗ-ТОНиКа» публика услышит произведения знаменитого французского композитора, аранжировщика Поля Мориа, сумевшего обобщить в своей исключительной и плодовитой дискографии всю историю мировой музыки XX века; Анатолия Кальварского, чьи произведения характеризуются современным джазовым мышлением и глубоким интересом к русскому музыкальному фольклору; сэра Джорджа Ширинга, одного из самых влиятельных и любимых джазовых пианистов и композиторов в мире.

Песни «Я верю в любовь», «Слово на испанском» Элтона Джона, «Черты моего сердца» Стинга прозвучат в исполнении вокального квартета, в составе которого: Василий Федоров, Юлия Фалина, Ирина Сурикова, Михаил Миронов, а также солистов — заслуженного артиста Чувашской Республики Андрея Макарова и лауреата международных конкурсов Натальи Ильц.

Игрой на саксофоне программу дополнит лауреат международных конкурсов Екатерина Верма с запоминающейся красивой пьесой «Русский вальс» Дмитрия Шостаковича, являющейся одной из восьми пьес «Джазовой сюиты» и самым известным регтаймом начала ХХ века Скотта Джоплина «Артист эстрады», ставшим одним из музыкальных символов эпохи.

В исполнении симфонического оркестра и хора капеллы прозвучат будоражащие своим контрастом темы из кинофильма «Мастер и Маргарита», «Аллилуйя любви» из рок-оперы «Юнона и Авось», являющейся гимном любви, мужества и отваги. А яркая, эмоционально-захватывающая «Погоня» из кинофильма «Новые приключения неуловимых мстителей» завершит концертную программу.

Художественный руководитель и главный дирижер капеллы — народный артист Российской Федерации, профессор Морис Яклашкин, дирижер — заслуженный деятель искусств Чувашской Республики Наталья Яклашкина.

Ирина Петрова