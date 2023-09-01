Школу в «Садовом» могут сдать уже ко второй учебной четверти

Школа в молодом чебоксарском микрорайоне «Садовый» очень нужна. Сейчас позицию 37 достраивает третий по счету генподрядчик, с двумя предыдущими контракты были расторгнуты. Установлена новая и, надеемся, окончательная дата сдачи этого объекта. Вчера Глава Чувашии Олег Николаев побывал на стройплощадке и ознакомился с ходом дел.

По информации администрации города Чебоксары, сейчас объем выполненных работ на объекте составляет более 70%. Строительство ведется во всех четырех блоках: в первом и третьем завершена внутренняя отделка учебных помещений, во втором и четвертом продолжается. Активно занимаются здесь и благоустройством — озеленением, прокладкой проездов и тротуаров, а также устройством вентилируемого фасада. На стройплощадке работают около ста человек, техника.

Для новой школы на 1650 мест приобретены мебель, классные доски, учебно-наглядные пособия и методические материалы, оснащение для профильных классов и пищеблока, компьютерное, спортивное и медицинское оборудование.

«Школа в «Садовом» будет достроена в этом году, — сказал Глава Чувашии Олег Николаев. — Организация текущей работы позволит справиться в сроки, которые обозначены в контракте — 5 декабря. Но мы будем делать все, чтобы ускориться и сдать школу раньше. Есть такое желание, чтобы дети со второй четверти уже приступили к обучению в ней».

На жестко установленные сроки ориентирован и новый генподрядчик — специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики».

После визита Главы Чувашии на проблемный объект в «Садовом» глава администрации Чебоксар Денис Спирин, тоже побывавший на стройплощадке, отправился в другие молодые микрорайоны — «Университетский-2» и «Солнечный», где также возводятся школы. Подробности — в следующем номере газеты.