Гимнасты Владислав Поляшов и Екатерина Андреева отлично выступили на кубке страны

Среди самых сильных атлетов России и Беларуси, приехавших на открытый кубок страны по спортивной гимнастике, отличные результаты показали воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 6 Владислав Поляшов и Екатерина Андреева. На стадионе в федеральной территории Сириус (Сочи) Владислав Поляшов с результатом 14.666 балла выиграл «золото» в упражнении на коне. Второе место занял Даниел Маринов (14,000), а третье — Никита Андронов (13,900). Среди прекрасной половины в упражнениях на бревне Екатерина Андреева вместе с Дианой Кустовой поднялась на третью ступень пьедестала почета, показав одинаковый результат 13,300 баллов, сообщили в Минспорта Чувашии. «Золото» на счету Виктории Листуновой (14,800), а «серебро» — у Златы Осокиной (13.866).