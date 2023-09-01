Актер из Чувашии принял участие в телепроекте «Страна поэтов»

Актер Государственного русского драмтеатра Станислав Мишин принял участие в проекте Общественного телевидения России «Страна поэтов». Участники записывали видеоролики с декламацией стихотворений русских поэтов, а самые лучшие выходили в эфире ОТР. Станислав прочел стихотворение Владимира Высоцкого «У неё всё своё», программа транслировалась 2 сентября, сообщает Минкультуры Чувашии.

По словам создателей, проект объединил всё лучшее, что создано в отечественной поэзии за многие века, а также чтецов разных возрастов, национальностей, рода занятий и регионов нашей страны. Среди них были пианист Даниил Крамер, ведущий Леонид Якубович, народный артист России Сергей Никоненко и другие.

Станислав – молодой артист, приглашен в театр в 2023 году сразу после окончания Казанского театрального училища. Зрители уже видели его в премьерном спектакле «Живые сказки древнего народа» в роли Ярика и богатыря Тутимера, в спектакле «Виртуальные приключения Сони и Вовы» в роли Вовы, в ближайшее время Станислав приступит к репетициям еще в нескольких спектаклях.