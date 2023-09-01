В лучших традициях мировых мюзик-холлов

В Чувашском театре оперы и балета споют участники вокального проекта «Dream Voice»

…Они молоды, красивы и очень талантливы. Каждый их выход на сцену завораживает сочетанием виртуозного вокала, редкого артистического обаяния и неисчерпаемой внутренней энергии. Все это — вокальный проект «Dream Voice», покоривший сердца сотен меломанов из разных уголков страны. 18 сентября звездный квартет из Москвы даст большой концерт в Чувашском театре оперы и балета и заставит чебоксарцев по-новому взглянуть на искусство академического пения.

В переводе с английского языка название группы означает «Голос мечты», и это не случайно. Все ее участники — яркие солисты, равноценные и по красочности тембра, и по богатству интонации, и по манере артистической подачи. Каждый из них настолько органичен во всех своих проявлениях, начиная с умения держаться на публике и заканчивая культурой звука, что невозможно определиться с выбором фаворита. Конечно же, сразу чувствуются добротное образование и практика регулярных выступлений на профессиональной сцене.

Баритоны Андрей Лукьянов и Артем Семиган, например, поют в Московском театре оперетты и Московском академическом детском музыкальном театре имени Н.И. Сац, где создали целый ряд запоминающихся образов. Сопрано Алину Лукьянову и тенора Антона Купряхова можно услышать на концертных площадках московского выставочного комплекса «Экспоцентр», где представляют свою продукцию крупнейшие предприятия со всего мира.

Но самым большим открытием программы, которую гости привезут в столицу Чувашии, станет репертуар — многожанровый, контрастный, по-хорошему разношерстный. Знаменитые оперные арии с их стройностью форм и изяществом вокальной партии будут соседствовать с зажигательными мелодиями бродвейских мюзиклов и рок-опер, хиты русской и зарубежной эстрады — с романсами и песнями на стихи старинных и современных поэтов. Первоклассное световое решение по последнему слову техники превратит привычные театральные подмостки в ирреальное трехмерное пространство в лучших традициях мировых мюзик-холлов.

АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН,

председатель Союза театральных деятелей России, народный артист России: «Чувашскому отделению СТД РФ исполняется 80 лет! И для каждого, кто сегодня входит в состав одной из старейших и крупнейших общественных организаций в Поволжье, это настоящий праздник. Все вместе вы вспомните своих коллег, стоящих у истоков его основания. Это были целеустремленные, любящие, верные театру люди, выдающиеся деятели культуры, которыми по праву гордятся до сих пор. Вы поблагодарите и всех, кто продолжил их дело, кто сегодня вкладывает свои силы в развитие театрального искусства в республике. Отделение СТД Чувашии насчитывает около трехсот человек. Это внушительная армия талантливых артистов и режиссеров, представителей самых разных театральных профессий. Я всем желаю терпения, здоровья и неисчерпаемого оптимизма, тепла и любви, радости и вдохновения. Пусть все у вас складывается, дорогие коллеги! Многие вам лета и всего самого доброго!»

КСТАТИ

Приезд группы «Dream Voice» приурочен к 80-летию Союза театральных деятелей Чувашии. За несколько часов до концерта в многофункциональном зале Чувашского театра оперы и балета состоится круглый стол, посвященный вопросам развития театрального движения в регионах России. Ярким украшением торжества будет выставочная экспозиция «Театральная панорама Чувашии», где каждый профессиональный театр республики представит свой стенд. Праздник продолжится показом фильма «Пространство сцены Чувашии». Сейчас он находится в процессе монтажа и включает в себя архивные фото- и видеоматериалы, зарисовки из современной жизни отделения, воспоминания и интервью с председателями разных лет. Напомним, что все юбилейные мероприятия реализуются в рамках грантового проекта «СТД Чувашии — верный помощник в развитии чувашского искусства».