Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Советская Чувашия» прошла при поддержке Сбербанка

В минувшие выходные при традиционной поддержке Сбера в Чебоксарах прошла 85-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Советская Чувашия». На беговые дорожки стадиона «Олимпийский» вышли более трех тысяч любителей бега, показавших настоящий спортивный дух и волю к победе. Команда Сбера приняла участие в смешанной эстафете среди предприятий Чувашской Республики и заняла третье место на пьедестале почета.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк: «Сбербанк всегда поддерживает интеллектуальные и спортивные инициативы – среди них уже более 17 лет особое место занимает легкоатлетическая эстафета крупнейшего СМИ в регионе: газеты «Советская Чувашия». Наши сотрудники каждый год с большим удовольствием принимают участие в забеге среди корпоративных команд» Владимир Васильев, генеральный директор ОАО «Советская Чувашия»: «Мы благодарны команде Чувашского отделения Сбербанка за поддержку наших инициатив. Благодаря нашим совместным стараниям удается год от года повышать уровень организации мероприятия и привлекать все больше людей к здоровому образу жизни»

Организация и проведение спортивных соревнований для Сбербанка – одна из традиционных ценностей: ежегодно Сбер выставляет свою команду для участия в эстафете «СЧ», сотрудники банка принимают участие как в спартакиадах своей организации, так и во внешних соревнованиях. Также ежегодно для любителей бега каждый год в начале лета Сбер проводит спортивный фестиваль «Зеленый марафон». Только в этом году он объединил более 2700 любителей бега в Чувашии.