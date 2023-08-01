В центре одаренных детей «Эткер» завершилась профильная смена по финансовой грамотности

В «Стране ФИНАНСиЯ» школьники учились не только мечтать и придумывать, но еще считать и планировать. Ведь идеи, будь то выращивание цветов, сохранение лесов или же производство органической косметики, при грамотном подходе могут работать и даже приносить прибыль.

Программу с таким названием разработали для учеников в чебоксарской школе № 20. В прошлом году в ней участвовали ребята из других чебоксарских школ, а нынче — со всей республики. Финансовые уроки вели предприниматели и бизнесмены. А чтобы применить полученные знания на практике, авторы программы разработали сюжетную игру. Более 40 юных жителей Чувашии могли представить свои проекты потенциальным инвесторам. В будущем программу повышения финансового образования предполагается развивать. Например, пригласить в Чебоксары на тематическую лагерную смену детей из других регионов.