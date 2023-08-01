Что делать, если школе угрожают?

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Всероссийские учения по безопасности впервые пройдут во всех школах, колледжах и техникумах накануне нового учебного года, сообщают в Минобразования Чувашии. Мероприятия намечены на 29 и 30 августа.

Организуют их Минпросвещения России, МЧС, МВД и Росгвардия совместно с региональными властями. Как прокомментировал глава Минпроса РФ Сергей Кравцов, будут на практике отрабатываться различные действия в случае форс-мажорных обстоятельств, например, при террористической угрозе. «И педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать. Всероссийские учения как раз дадут исчерпывающую информацию о степени готовности к подобным ситуациям и обеспечат возможность сформировать необходимые навыки», — отметил руководитель федерального ведомства. В учреждениях отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями, а также еще раз проверят систему оповещения.

Опубликовано: 24 августа 2023 г.


Читайте также:

Росгвардейцы из Чувашии нейтрализовали на учениях условных террористов
Кадеты встретились с командирами кораблей «Чувашия» и «Новочебоксарск»
Полицейские Чувашии написали песню, посвященную участникам спецоперации на Украине
Парад для ветерана Великой Отечественной состоялся под окнами его дома
Судимым лицензии не видать: вступают в силу поправки в Закон "Об оружии"
Глава Чувашии провел командно-штабные учения по гражданской обороне
В Росгвардии рассказали об изменениях в оружейном законодательстве
«Сапер» с мокрым носом

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.