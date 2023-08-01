За неделю в Чебоксарах выявили два очага бешенства животных

Сначала эпизоотический очаг был обнаружен в Чапаевском поселке напротив первого подъезда дома по улице Кирова, 17, где бездомная кошка покусала мальчика. После отправки анализов животного в республиканскую ветлабораторию был установлен факт заражения бешенством, сообщили в Государственной ветеринарной службе Чувашии. Пострадавший ребенок проходит курс специальной терапии.

Второй очаг бешенства был выявлен в районе садового товарищества «Мебельщик» по Вурнарскому шоссе. Как и в первом случае, специалисты обнаружили вирус у бездомной кошки. Предположительно, контакта с человеком у зараженного животного не было.

По обоим случаям подготовлены специальные указы Главы Чувашии, устанавливающие карантин по бешенству. Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотических очагов.