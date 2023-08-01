Несмолкающая музыка солнца

В Чебоксары приедут ведущие творческие коллективы Донбасса.

«…Утром мы ходили далеко на луг, где пахучая, полная цветов трава подымалась выше головы, словно в каком-­то волшебном царстве…» Хотя детство, проведенное в родной Сонцовке, стало для Сергея Прокофьева средоточием абсолютной гармонии и счастья, в условиях современных реалий с трудом верится в то, что село с таким светлым и теплым названием расположено в Донбассе. А его великий уроженец, чье имя с достоинством носит Донецкий академический симфонический оркестр, получил статус «самого солнечного композитора» в отечественной культуре. 24 сентября, на заре нового концертного сезона, музыкантов ждут в столице Чувашии.

Сегодня сцену Донецкой государственной академической филармонии, где работают артисты, считают намоленной, а ее сотрудников — героями. И пусть в нынешнем году «Оркестру непокоренных», как полюбовно нарекли коллектив, исполняется 90 лет, поиски свежих форм диалога с публикой не прекращаются ни на мгновение. Даже если снаряды грохочут и пули свистят. Дабы классическая музыка была доступна и понятна как подлинным ценителям, так и тем, кто заглянет в концертный зал впервые. Есть и энергия, и бодрость духа, и положительный настрой, ведь ничто так не окрыляет, не исцеляет и не вселяет веру, как искусство. И снова нельзя не обратиться к Сергею Прокофьеву, чей балет «Золушка», один из самых сказочных и безмятежных в мировом репертуаре, был написан в разгар Великой Отечественной войны.

ДОСЛОВНО АЛЕКСАНДР ПАРЕЦКИЙ, генеральный директор и художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии, в 2015 году министр культуры ДНР: «Прошедший год заставил нас пережить боль утрат — пятеро сотрудников погибли, защищая нашу землю. Многие мобилизованные получили ранения, пережили большие эмоциональные потрясения, неизбежные на фронте. Для них очень непростым был путь реабилитации и возвращения в профессию. Некоторые члены нашего коллектива жили в постоянно обстреливаемых районах Донецка и, чтобы обезопасить себя и свои семьи, приняли решение уехать в эвакуацию. Кто-то уже вернулся, кто-то планирует вернуться. Всех ждем и с радостью примем обратно».

По словам гостей, с момента вхождения ДНР в состав России они стали активно выезжать за пределы региона. Состоялось уже несколько крупных гастрольных туров, поддержанных Министерством культуры страны и «Росконцертом». Символично, что в программу, которую оркестр сыграет в Чувашской государственной филармонии, решено включить только русские произведения. Наряду с прокофьевскими партитурами прозвучат сочинения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Николая Римского­-Корсакова, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича и других гениев нашей композиторской школы, чье наследие стало достоянием всего мира.

Вместе с Донецким академическим симфоническим оркестром имени С.С. Прокофьева на сцену Чувашской государственной филармонии выйдет известная пианистка, лауреат международных конкурсов Валентина Лисица. За дирижерским пультом — маэстро Владимир Заводиленко и Михаил Илющенко. Фото Донецкой государственной академической филармонии