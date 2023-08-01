Произведения русской литературы дочитывают чаще зарубежной

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Книги русских авторов дочитывают до последней страницы чаще, чем произведения зарубежных авторов, лидером по этому критерию стали произведения Сергей Есенина. Об этом говорится в исследовании книжного сервиса «Литрес», с которым ознакомился ТАСС.

«За последние два года книги на „Литрес“ начали читать более 108 млн человек, чуть больше половины пользователей (51%) закончили начатые произведения. Аудиокниги дослушивали на 14% чаще, чем дочитывали электронные. Зарубежная классическая литература по дочитываемости уступает русской: 42% против 44%. Среди отечественных авторов топ возглавляет Сергей Есенин: его произведения заканчивают 63% читателей», — говорится в результатах исследования.

На втором месте — Михаил Булгаков с 62% дочитываний, на третьем — Антон Чехов (60%). Среди зарубежных классиков самые дочитываемые — Джон Фаулз (53%), Артур Конан Дойл (52%) и Ги Де Мопассан (51%).

Как отмечают в «Литрес», художественные произведения, во многом благодаря своему захватывающему сюжету, непредсказуемым поворотам и интриге, которую авторы часто растягивают до последней страницы, дочитывают больше половины пользователей — 58%. Зачастую это зависит и от жанра: детективы дочитывают до конца 60% пользователей, любовные романы — 61%, боевики — 55%, а фэнтези — 62%.

Нон-фикшн книги пользователи бросают читать гораздо чаще: только 29% пользователей остаются с автором до последнего, примерно столько же расстаются с книгой в самом начале. Самыми популярными нон-фикшн книгами стали произведения Владимира Зеланда — в среднем их дочитывают 52% пользователей. На втором месте среди российских авторов — Наталья Краснова (51%). Зарубежные авторы отстают со значительным отрывом: У Марка Мэнсона — 35% дочитываний, у Джона Кехо и Гэри Чэпмена — по 30%.

«Литрес» также выяснил, что книги современных писателей читатели до конца осиливают примерно в равной степени: 48% среди зарубежных авторов и 49% среди отечественных. В первой категории самыми дочитываемыми писателями оказались Майк Омер (70%), Роберт Гэлбрейт (60%) и Кристин Ханна (68%). Во второй — коллектив авторов «Анонимус» (74%), Стасс Бабицкий (73%) и Вера Богданова (70%). Даже если в цифровой книге более 1 тыс. страниц или 1 тыс. минут, около половины пользователей (49%) способны ее прочитать или прослушать до конца. В топ-5 «объемных» произведений с самым большим процентом дочитываемости вошли аудиокниги «Три товарища» Эриха Марии Ремарка, «Сердце Пармы» Алексея Иванова, «Поезд убийц» Котаро Исаки, «Финансист» Теодора Драйзера и Transhumanism inc. Виктора Пелевина.