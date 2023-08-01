18 преподавателей родного языка получили денежные премии

Распоряжением Главы Чувашии учителя, подготовившие победителей и призеров международных олимпиад школьников по чувашскому, мордовскому и татарскому языкам, награждены денежным поощрением.

«Вы — настоящие педагоги, наставники, вы — наша гордость!» — поблагодарил учителей Олег Николаев в своем телеграм-канале.

В списке награжденных — 18 педагогов. Это Людмила Абрамова (Комсомольская средняя школа № 2), Надежда Авакова (Ковалинская основная школа Урмарского муниципального округа), Любовь Алексеева (гимназия № 5 города Чебоксары), Галина Васильева (Урмарская средняя школа имени Г.Е. Егорова), Марина Васильева (Красночетайская средняя школа), Дина Гималтдинова (Токаевская средняя школа Комсомольского муниципального округа), Ирина Долгова (Алтышевская основная школа имени Героя Советского Союза Якова Сульдина Алатырского округа), Клавдия Кулясова (Напольновская средняя школа Порецкого муниципального округа), Рамила Мезитова (Чичканская основная школа Комсомольского муниципального округа), Елизавета Михайлова (Новочурашевская средняя школа Ибресинского муниципального округа), Зекия Мтеева (Шыгырданская средняя школа № 1 Батыревского муниципального округа), Светлана Никитина (Балабаш-Баишевская средняя школа Батыревского муниципального округа), Татьяна Петрова (средняя школа п. Опытный Цивильского муниципального округа), Наталия Путякова (Батыревская средняя школа № 1), Галина Степанова (Янтиковская средняя школа имени Героя Советского Союза Петра Бухтулова), Гульнара Тазетдинова (Долгоостровская средняя школа Батыревского муниципального округа), Любовь Тарасова (Шераутская средняя школа Комсомольского муниципального округа), Луиза Школьникова (Айбечская средняя школа Ибресинского муниципального округа) и Алена Ядрицова (Ибресинская средняя школа № 2).