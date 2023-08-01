Филиал «Ростелекома» возглавил Олег Жандаров

До конца 2023 года в сельской местности Чувашии планируется запуск 24 базовых станций. Эти планы были озвучены на встрече Главы Чувашии Олега Николаева с вице-президентом, директором Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгением Петровым, который представил нового директора регионального филиала. Им стал Олег Жандаров, ранее исполнявший обязанности директора. Олег — выпускник Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

По словам Евгения Петрова, для устранения цифрового неравенства в самые короткие сроки «Ростелеком» запустил первую из 25 базовых станций в д. Абамза Батыревского округа, где появилась качественная связь. «До конца 2023 года планируется запуск еще 24 базовых станций в деревнях и селах региона», — заявил он.

Олег Николаев констатировал, что Президентом страны поставлена задача устранить цифровое неравенство. «И мы с ПАО «Ростелеком» должны обеспечить доступ к интернету еще нескольких населенных пунктов. Их не так много осталось в республике, это реализуемая задача. Мы обещали, что вместе устраним цифровое неравенство и обеспечим доступ к широкополосному интернету».

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, в ходе беседы обсуждены приоритетные направления взаимодействия, в том числе в рамках федеральных проектов и собственных проектов компании в области связи, телекоммуникаций и цифровизации. В целях повышения эффективности цифровой трансформации между Кабинетом министров Чувашской Республики и ПАО «Ростелеком» подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает консолидацию практической экспертизы, которой обладают ПАО «Ростелеком» и АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики», и пересмотр процессов трансформации во всех отраслях экономики — от сельского хозяйства до медицины.