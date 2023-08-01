С журналистами Чувашии встретился известный военный журналист и автор книг Евгений Норин

«Надо говорить о сути происходящего…»

В информационном освещении хода специальной военной операции много тонкостей и нюансов. Само потребление такой информации требует очень серьезной фильтрации источников — фейки рождаются ежедневно, и происходит это как правило целенаправленно. Отдельная тема — новые российские территории. Происходящее там сегодня — очевидный переходный период, и информационное сопровождение этих процессов также требует повышенного профессионализма от тех, кто причастен к формированию новостной повестки.

Евгений Норин посетил Чувашию в День специалиста по связям с общественностью. И, «оседлав инфоповод», провел несколько встреч и мастер-классов на тему «военного PR». Журналистам Чувашии тема была однозначно интересна. В СВО участвуют добровольцы, мобилизованные и контрактники из нашей республики. Местные жители всячески поддерживают военнослужащих, в ежедневном режиме работают соответствующие фонды. И очень важно серьезно относиться к информационной работе. Примеров, когда в соцсетях неожиданно возникала «громкая тема», в течение нескольких часов обрастала домыслами, а в итоге абсолютно переворачивался истинный смысл события — много.

Важно и должностным лицам очень продуманно строить свою информационную работу в этой непростой сфере, просчитывая последствия каждого своего слова и действия. Евгений Норин привел примеры, мягко говоря, неудачных попыток чиновников из российских регионов провести встречи с жителями ДНР, ЛНР и новых территорий. Людям там нужны не лозунги, а реальные и измеримые действия каждый день.

Евгений Норин привел десятки примеров из своей работы как журналиста. И отдельно подчеркнул важность максимально осторожной публикации фотографий из зоны СВО. Шанс раскрыть место расположения части велик. Поэтому и в СМИ, и в социальных сетях, чатах сбора гуманитарной помощи — важно помнить о том, что мониторится все. И одна фотография может привести к массированному удару по расположению подразделения и людским потерям.

Чувашия помогает нескольким территориям. Подшефным стал Бердянский район, мы создаем производство в ДНР, восстанавливаем Мариуполь. В информационном сопровождении этой работы у Евгения нашлось несколько рекомендаций, проверенных на практике им же лично. Важна конкретика. В широком смысле все, что сейчас формирует там общий эмоциональный фон — лечится временем. Но именно сегодня важно показывать реальные действия на благо людей, там проживающих. Жители должны непрерывно получать обратную связь и констатацию производимых изменений. От постройки домов и новой дороги до восстановления вышек сотовой связи.

Важно предоставить жителям блага и комфорт, недоступные ранее. Не допускать информационного вакуума. Отдельная тема — внимание к образовательному процессу. В свое время именно украинская сторона разыграла эту ставку и по-настоящему переполошила население, насаждая неприятие России. И сделано было это очень качественно — от уровня комиксов до университетских учебников. Людям надо объяснять постоянно суть происходящего, опять-таки пресекая домыслы и опровергая недостоверную информацию.

В самой Чувашии важно серьезное внимание уделить информационной работе с вынужденными переселенцами, считает Норин. Забота о них важна в ежедневном режиме, приехавших жить в нашу республику стоит вовлекать в жизнь региона. Они многое пережили и по-человечески важно не забывать согревать их теплом гостеприимной Чувашии.