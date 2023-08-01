В Чувашии за неделю собаки покусали 15 человек

В последнюю неделю июля на пульт скорой помощи поступило 15 вызовов к людям, покусанным собаками.

Четыре вызова были от чебоксарцев, остальные — от жителей районов Чувашии. Причем пострадали граждане от зубов не только бродячих псов. По статистике Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава республики, восемь человек были покусаны уличными собаками, пять — соседскими; одна ручная собачка сильно искусала знакомую своей хозяйки, и один домашний цепной пес укусил 6-летнего ребенка.

Кстати, всего среди покусанных пациентов было семеро детей от 4 до 9 лет — любознательную и шумливую детвору четвероногие братья не жалуют. Не любят они и подвыпивших граждан: несколько взрослых мужчин пострадали от зубов соседских псов, будучи в состоянии алкогольного опьянения.