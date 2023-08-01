МИХАИЛ МИШУСТИН,

председатель Правительства России:

«Правительство страны расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий. Этот документ будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону им и членам их семей льготы. Получить удостоверение единого образца смогут добровольцы, входившие в воинские формирования ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года; граждане, заключившие контракт или имевшие другие правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года».