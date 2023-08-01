В этом году на выборах в Чувашии избиратели впервые смогут голосовать онлайн

Вместо бумажного бюллетеня — электронный

В сентябре жители девяти муниципалитетов республики будут определять своих депутатов — на дополнительных и повторных выборах в органы местного самоуправления. Проголосовать люди смогут не только на избирательных участках или на дому. Сделать выбор можно будет в любом месте — в дороге, на даче, в гостях, в командировке… Все что для этого нужно — компьютер или мобильный телефон, доступ в интернет, и учетная запись на портале госуслуг.

Дело в том, что на сентябрьских выборах в республике будет применено дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Чтобы принять в нем участие, надо подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Прием заявок уже начался и продлится до 4 сентября. Надо также учесть — если вы подали заявку на участие в голосовании по системе ДЭГ, то вас исключат из списков избирателей на вашем участке, и получить бумажный бюллетень вы уже не сможете.

Само голосование, как в привычном, так и в онлайн-формате будет проходить три дня — 8, 9 и 10 сентября. В любой из этих дней избиратель, решивший проголосовать дистанционно, может авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учетной записи госуслуг, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.

Как и во всяком новом деле, в выборном онлайн-голосовании много своих нюансов. Обсудили их на состоявшемся в июле заседании Штаба общественного наблюдения и Избиркома Чувашии. Было отмечено, в частности, что применение ДЭГ диктует новые повышенные требования к обеспечению общественного контроля за голосованием. За прозрачностью процедуры проведения дистанционного электронного голосования, так же, как и на привычных выборах, смогут следить наблюдатели от политических партий, кандидатов и Общественной палаты Чувашии. Общественное наблюдение за ДЭГ будет проводиться в цифровом формате. Для этого будет открыт специальный портал, который позволит контролировать все операции — установление итогов голосования, проверку корректности бюллетеней, сверку ключей и другие.

СПРАВКА «СЧ» В Чувашии в этом году избирательные кампании состоятся в г. Алатыре (округ № 11), а также в 8 муниципальных округах — Аликовском (избирательный округ № 14), Козловском (округ № 11), Мариинско-Посадском (округ № 11), Моргаушском (округа № 3, № 14), Урмарском (округа № 4, № 5, № 16), Чебоксарском (округа № 4, № 13, № 21), Ядринском (округ № 17) и Янтиковском (округ № 8).

По данным ИК, замещению подлежат 15 вакантных мандатов в 9 представительных органах муниципальных образований. В организации и проведении выборов будут задействованы 34 участковые избирательные комиссии. Принять участие в голосовании смогут порядка 17 тысяч избирателей.

«Для республики возможность применения ДЭГ является очень значимым опытом, подчеркнули в Избиркоме Чувашии. Эта форма голосования позволяет удобно, быстро и легко реализовывать свое активное избирательное право. Сейчас задача избирательных комиссий — широко информировать жителей Чувашии о новом дополнительном способе голосования».

А председатель Республиканского штаба общественного наблюдения Елена Кузьмина отметила, что члены штаба будут активно участвовать в разъяснении процедуры электронного голосования и готовиться к общественному наблюдению за ДЭГ. «В структуре Республиканского штаба будет создана специальная группа по общественному наблюдению за ДЭГ, — сообщила она. — В ее состав войдут представители IT-сферы республики, эксперты в области системы интернета. В дни голосования будет открыт Центр общественного наблюдения, и в нем установят автоматизированные рабочие места для контроля за электронным голосованием».

Новую систему голосования обсудили и на прошедшем недавно круглом столе «Избирательная кампания-2023». Как сообщают в Минцифры республики, участвовали в нем член Совета по правам человека при Президенте РФ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод, зампредседателя Общественного совета ФСИН Шамиль Кашаф, а также представители Общественной палаты Чувашии и регионального общественного штаба по наблюдению за выборами. Участники дискуссии сошлись во мнении — проведение электронного голосования в Чувашии стало возможным благодаря успешной реализации проекта устранения цифрового неравенства.

«Сегодня информационная структура республики, создаваемая с участием Министерства цифрового развития, настолько окрепла, что позволяет обеспечить качественный и устойчивый интернет-сигнал в тех муниципалитетах, где будут проводиться дополнительные выборы», — заметил Шамиль Кашаф.