ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО,

заместитель председателя Правительства РФ:

«На портале госуслуг в кратчайшие сроки были разработаны, оттестированы и развернуты два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации. Первый — «Стать добровольцем» — для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции. Сервис был запущен в тестовом режиме в прошедшие выходные, и через него уже подано более 2 тыс. заявок. Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале госуслуг зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему. Президентом России также поставлена задача реагировать на каждый сигнал от граждан, которые ошибочно призваны в рамках частичной мобилизации. В связи с этим на портале госуслуг запущен специализированный сервис «Обжаловать решение о мобилизации». Жалоба будет автоматически передана в региональную комиссию, представитель которой подключен к порталу госуслуг, и рассмотрена в кратчайшие сроки».