Родителям помогут деньгами

По десять тысяч рублей в Чувашии получат более 200 тысяч детей.

В Управлении Пенсионного фонда России по Чувашии разъяснили порядок новых выплат на детей. В понедельник, напомним, Владимир Путин заявил, что каждая российская семья, где есть дети 3-15 лет, с 1 июня получит по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Скорректировано и ежемесячное пособие на детей до 3 лет: по пять тысяч рублей на сына или дочку с апреля по июнь получат все семьи с малышами такого возраста.

В Чувашии, по предварительным данным регионального отделения ПФР, насчитывается почти 210 тысяч детей от 3 до 16 лет, и на каждого родители разово получат 10 тысяч рублей. Кроме того, дополнительная поддержка полагается еще 12 тысячам семей с детьми до трех лет.

Деньги, подчеркнули в Пенсионном фонде, не облагаются налогом, не выплачиваются из средств маткапитала и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки. Чтобы получить их, процесс максимально упростили: взрослым не нужно никуда ходить, а достаточно подать электронное заявление на портале Госуслуг или в личном кабинете на сайте ПФР. В то же время сохраняется возможность заявить о своем праве в клиентских службах Пенсионного фонда. Планируется, что услуга будет доступна и через МФЦ, как только ситуация с коронавирусом пойдет на поправку.

Портал Госуслуг, кстати, мгновенно подстроился под новый указ Путина: чтобы человек не потерялся во вкладках, переходы на пособия разместили на главной странице сервиса. Одна кнопка — для родителей детей до трех лет, другая — с 3 до 16 лет. Пока, правда, из-за высочайших перегрузок на сайте (в России право на такую выплату имеют 22 млн граждан, и все хотят успеть с документами первыми) подать заявление, рассказывают родители, не так-то просто. Портал Госуслуг то виснет, то работает со сбоями, так что терпение не помешает.

Как разъяснила управляющая чувашским отделением ПФР Роза Кондратьева, подать заявление может как мама, так и папа. А если люди лишены родительских прав или родителей нет в живых, заявление оформляет опекун. Обратиться за выплатой ему нужно лично. Электронное заявление он подать не сможет, поскольку ПФР потребует дополнительные документы, в частности решение суда. По своим системам в Пенсионном фонде проверят все данные и перечислят на указанный в заявлении банковский счет деньги. А если заявку подали оба родителя одновременно? Ведь возможно и такое, как быть в этом случае, поинтересовались у Розы Кондратьевой. Два раза получить деньги не получится, заверила Роза Алексеевна — определяющим фактором будет номер СНИЛСа ребенка.

Прием электронных заявлений в России начали 12 мая, и впереди у родителей еще пять месяцев, чтобы успеть оформить заявку — до 1 октября 2020 года. Как отмечают специалисты, выплата носит заявительный характер, и если по каким-то причинам заявку не подали до этой даты или взрослые не уложились в срок — деньги не выплатят. Средства начнут перечислять с 1 июня.

Отдельно Роза Кондратьева остановилась на возрасте детей, на которых распространяется поддержка. Три года должно исполниться ребенку с 11 мая, а 16 лет — с 1 июля. Например: если на 30 июля ребенку будет 15 лет и 364 дня — его родители получат деньги, а если 1 июля отпразднует 16-летие — уже нет. Трехлетки, кстати, могут «обогатить» своих пап и мам дважды.

Более 2,5 млн рублей составят выплаты по новым пособиям в Чувашии для семей с детьми.

Если малышу три года исполнится в мае (например, 15 числа), он получит и пять тысяч, и 10 тысяч, отметила интересную особенность Роза Кондратьева.

На сегодняшний момент в Чувашском отделении по «пяти тысячам» уже приняли более 25 тысяч заявлений, по «десяти тысячам» пик еще впереди. Впрочем, в Пенсионном фонде готовы ударно поработать. Прием только лишь новых «детских» заявлений здесь сравнивают с полугодовой загрузкой ПФР по всем направлениям.

Процедура подачи заявления действительно проста. В присутствии журналистов заявку на свою пятилетнюю дочку через Госуслуги оформил сотрудник Пенсионного фонда. На это у него ушло не больше десяти минут. Разобраться на сайте тоже сможет каждый — все предельно ясно и легко. Однако важно, обратили внимание специалисты, правильно заполнить все строки. Все данные лучше перепроверить несколько раз, особенно цифры банковского счета, прежде чем нажать кнопку «Отправить». Подать заявление можно не только с компьютера, но и со всех гаджетов в мобильном приложении «Госуслуги».

КСТАТИ

Минкомсвязь России сообщает, что услуга по оформлению единоразовой выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет стала самой популярной с момента запуска Единого портала госуслуг в 2009 году. За 40 часов, которые прошли с момента открытия отдельной страницы posobie16.gosuslugi.ru, было направлено 3,6 млн заявлений на получение пособия для 5 млн детей.

«Данная нагрузка является рекордной для портала госуслуг за все время существования, — отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов. — В пиковые моменты на портале оформлялось более трех тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил полторы тысячи в минуту».

Государство максимально упростило для родителей процедуру подачи заявлений. Их принимают в электронном виде. Оформить заявку можно прямо из дома, хоть ночью.