КРИСТИНА МАЙНИНА

министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии

«Рождение ребенка теперь можно полностью оформить через Госуслуги! К внедрению этого сервиса страна шла достаточно долго. Помню, лично участвовала в обсуждении его разработки во время обучения в РАНХиГС на курсе по цифровой трансформации. Это был первый поток, 2018 год. Рада появлению такого позитивного сервиса. Он воплощен в жизнь благодаря нацпроекту «Цифровая экономика». Теперь новоиспеченные родители будут сосредоточены на домашних хлопотах, а не на хождении по инстанциям».