Горы глины во дворе по ул. Анисимова убрали после обращения на портал госуслуг

Сообщение о том, что в одном из дворов в северо-западном районе Чебоксар после прокладки электрического кабеля территорию не привели в порядок, местные жители отправили через портал госуслуг.

«Уже дважды между домами 2,4,6,8 по ул. Анисимова производили раскопки для прокладки кабеля от трансформаторной будки. После проведения работ траншею закопали, но груды глины остались», — рассказали горожане.

Обращение зафиксировали и обработали сотрудники Центра управления регионом Чувашии. К решению вопроса подключились городское Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи и подрядная организация МУП «Чебоксарские городские электрические сети». Рабочие благоустроили территорию, убрали «глиняные горы», засыпали газон торфом.

«Благодарю администрацию города Чебоксары за оперативное и качественное решение проблемы», — написал пользователь портала госуслуг.

Стоит отметить, что вопросы благоустройства входят в ТОП-5 самых обсуждаемых тем жителями республики. С начала года ЦУР Чувашии зафиксировал и направил в органы местного самоуправления более 2500 таких сообщений, из них — 1646 от жителей Чебоксар. Обращения поступили через социальные сети и через портал госуслуг.