С помощью суперсервиса «Рождение ребенка» зарегистрировано уже 50 малышей

В июне 2022 года в Чувашии заработал суперсервис «Рождение ребенка». Благодаря этой услуге в органах ЗАГС уже зарегистрировали 50 детишек, сообщает Госслужба Чувашской Республики по делам юстиции.

Наибольшее количество рождений через суперсервис зарегистрировано в Чебоксарах — 23 в отделе ЗАГС администрации Московского района и 10 — в отделе ЗАГС Калининского района.

Дмитрий Сержантов, руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции: «Суперсервис «Рождение ребенка» в республике заработал не так давно, но процесс идет. Это очень удобный сервис, он существенно экономит время. Родителям не нужно стоять в очередях, не нужно заполнять лишних справок, свидетельство о рождении автоматически сохраняется в личном кабинете родителя. При желании, к слову, можно получить и привычный бумажный экземпляр».

При рождении ребенка в роддоме с согласия мамы оформляется электронный медицинский документ о рождении, который поступит в ее личный кабинет на Госуслугах. Получив уведомление в личном кабинете, мама переходит на услугу по регистрации рождения и заполняет заявление, где указывает сведения о ребенке. Если ребенок родился в браке, отец также участвует в этом процессе, согласовывая на Госуслугах сведения о ребенке.

Орган ЗАГС на основании поступившего заявления о рождении и электронного медицинского документа формирует в Едином государственном реестре ЗАГС цифровую запись акта гражданского состояния о рождении. После чего в личный кабинет матери ребенка на Госуслугах поступают уведомления о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении.

При желании гербовое свидетельство о рождении родители могут получить в отделе ЗАГС. Для этого при подаче заявления на Госуслугах им необходимо выбрать пункт, подтверждающий желание заявителя получить свидетельство о рождении в органе ЗАГС.

СПРАВКА «СЧ»

Предоставление услуги по государственной регистрации рождения на основании электронного медицинского документа о рождении посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг невозможно, если мать ребенка или ее супруг являются гражданами иностранного государства, а также в том случае, если брак заключен на территории иностранного государства.