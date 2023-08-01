Отечественную технику продолжат поддерживать

Для повышения доступности тракторов отечественного производства Минсельхоз России и Минпромторг России подписали план их приобретения до конца текущего года.

Он предусматривает снижение цен до 20% на основные модели и модификации тракторов за счет увеличения финансирования программы субсидирования на 3,2 млрд рублей.

Как было сказано на совещании в Минсельхозе России, в план включены 2,1 тыс. машин российского производства. Также продолжается реализация механизмов льготного кредитования и лизинга. В частности, АО «Росагролизинг» продолжает предоставление льготных условий с минимальным удорожанием, длительными сроками и отсрочками по платежам до получения аграриями урожая и основного дохода.