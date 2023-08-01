Отечественную технику продолжат поддерживать

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Для повышения доступности тракторов отечественного производства Минсельхоз России и Минпромторг России подписали план их приобретения до конца текущего года.
Он предусматривает снижение цен до 20% на основные модели и модификации тракторов за счет увеличения финансирования программы субсидирования на 3,2 млрд рублей.
Как было сказано на совещании в Минсельхозе России, в план включены 2,1 тыс. машин российского производства. Также продолжается реализация механизмов льготного кредитования и лизинга. В частности, АО «Росагролизинг» продолжает предоставление льготных условий с минимальным удорожанием, длительными сроками и отсрочками по платежам до получения аграриями урожая и основного дохода.

Опубликовано: 3 августа 2023 г.


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