В Чувашии приступили к уборке хлебов

Первыми по традиции вышли на жатву яльчикские аграрии. Как сообщают в пресс-службе администрации округа, уборку начали в большинстве сельхозпредприятий. Всего предстоит убрать урожай зерновых и зернобобовых культур на площади 23415 гектаров. В числе первых вывели комбайны в поля в СХПК имени Ленина, ООО «Яманчурино», СХПК «Рассвет», ЗАО «Прогресс». По первоначальным планам аграрии республики нынче должны были собрать 750 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, информируют в Минсельхозе. Из-за почвенной засухи часть урожая яровых, к сожалению, потеряна, но поставленная задача остается в силе. Виды на урожай неплохие, элеваторы и сушильные комплексы готовы к приемке зерна.