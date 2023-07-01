Вчера в Чувашии прошел единый информационный день

На этот раз его темами стали благоустройство дворовых территорий в городских и муниципальных округах, организация регулярных маршрутов межмуниципальных перевозок, а также проблемы и задачи в сфере ЖКХ.

Темы эти актуальны для всех муниципалитетов, в том числе и для Ибресинского округа. На прямой линии, проведенной недавно главой муниципалитета Игорем Семеновым при поддержке Центра управления регионом, именно они стали основой диалога власти с народом. Люди спрашивали о благоустройстве общественных пространств, организации автобусного маршрута, ремонте дороги, строительстве детских и спортивных площадок…

Один из вопросов касался очистки пруда в поселке Буинск. Документы для участия проекта очистки пруда в программе инициативного бюджетирования уже готовятся, сообщил руководитель округа. Также конкурсный отбор проходят проекты строительства дороги в деревне Малое Батырево и благоустройства детской площадки в селе Чувашские Тимяши.

Отметил Игорь Семенов и то, что жители муниципалитета все активней включаются в процесс совместного благоустройства территорий. Если в 2021 году в поселке Ибреси вовсе не было заявок по проектам инициативного бюджетирования, а в прошлом году поступило лишь три проекта, то в этом году их уже восемь. Активно участвовали ибресинцы и во Всероссийском голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. На выбор было предложено два проекта: многофункциональная детская игровая площадка и спортивная площадка в селе Хормалы. Победила в итоге спортивная площадка. «Благодаря этому проекту, — отметил Игорь Семенов, — центр села Хормалы преобразится и станет местом притяжения жителей, которые с пользой будут проводить свой досуг».

Кстати

Вместе борются ибресинцы и с общей напастью. На минувшей неделе в сельских поселениях округа были проведены субботники по борьбе с борщевиком. Ликвидация злостного сорняка была проведена химическим и механическим путем. В работу активно включились и жители округа, отмечают в администрации.