В 2026 году капремонт запланирован в 335 многоквартирных домах Чувашии

Будет заменено 260 лифтов. На повестке дня — строительство 12 блочно-модульных котельных, 16,1 км тепловых сетей, 72,4 км сетей водоснабжения, догазификация более одной тысячи домовладений.

В приоритете — комплексное развитие территорий, когда жилье строится одновременно с социальной и инженерной инфраструктурой. Принято решение о реализации в республике девяти таких проектов в Чебоксарах, Канаше и Новочебоксарске.

Вопросы градостроительного потенциала региона были подняты в ходе рабочей встречи Главы Чувашии Олега Николаева с министром строительства, архитектуры и ЖКХ Владимиром Максимовым. Но сначала стороны обсудили ситуацию в отрасли, которая сложилась по итогам 2025 года.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики: «Свыше 4,3 млрд рублей направлено на улучшение жилищных условий для почти трех тысяч семей, включая льготную ипотеку и жилье для молодых специалистов в округах. Последнее направление считаю приоритетным для развития муниципалитетов. До 2028 года предусмотрены масштабные вложения в отрасль: инвестируем 29 млрд рублей в строительство 126 социально важных объектов. Двигаемся к цели в миллион квадратных метров жилья ежегодно. Все для того, чтобы жизнь в Чувашии становилась комфортнее и современнее».

Объем строительных работ составил более 70 млрд рублей, а средняя зарплата превысила среднереспубликанский уровень. Перевыполнен план по вводу жилья в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В республике введено 821,3 тыс. кв. м жилья, значительную часть из которого составило индивидуальное жилищное строительство — 432 тыс. кв. м. По обеспеченности жильем Чувашия входит в число лидеров ПФО и занимает высокие позиции в общероссийском рейтинге.

«Государственная поддержка в 2025 году позволила улучшить жилищные условия 2,8 тыс. семей на сумму более 4,3 млрд рублей. Помощь получили 456 детей-сирот, 362 молодые и 132 многодетные семьи с пятью и более детьми. Региональной льготной ипотекой воспользовались 414 семей, в том числе семьи участников СВО», — отметил Владимир Максимов.

Значительный объем работ выполнен в сфере ЖКХ: капремонт проведен в 132 многоквартирных домах, заменены 137 лифтов. Завершены крупные проекты по модернизации тепловых сетей в Алатыре и Шумерле. Газифицировано 10 населенных пунктов, построено более 48 км газовых сетей. Догазифицировано 1639 домов — по уровню социальной газификации Чувашия занимает третье место в России.

К СВЕДЕНИЮ

В 2026 году в Чебоксарах начнется первый этап благоустройства парка Победы с установкой монумента героям СВО. В рамках программы «Ниме — Народный бюджет» в республике реализуют 242 инициативных проекта.