Студент Политеха Дмитрий Иванов завоевал «золото» в спортивной ходьбе на 5000 метров

Главное — правильно рассчитать силы

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 8 имени Е.Николаевой Дмитрий Иванов победил в летнем чемпионате Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике

Как сообщили в Минспорте Чувашии, всего на соревнованиях, прошедших в Ярославле, были представлены 33 команды высших учебных заведений нашей страны. На базе стадиона «Шинник» спортсмены боролись за награды в гладком беге на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 м, в беге с барьерами на 100, 110, 400 м, беге с препятствиями на 2000 м и в спортивной ходьбе на 5000 м. Программа чемпионата также включала в себя толкание ядра, прыжки в длину, в высоту и с шестом и эстафеты.

Студент Чебоксарского филиала Московского политехнического университета Дмитрий Иванов завоевал золотую награду в спортивной ходьбе на 5000 метров. Дмитрий грамотно разложил силы по ходу дистанции и финишировал со временем 22 минуты 11 секунд.