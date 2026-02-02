В Чувашии расширили льготы по транспортному налогу для многодетных семей

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Родители, воспитывающие пять и более детей, с этого года освобождены от уплаты транспортного налога за один автобус с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно. При этом если данные характеристики двигателя выше, предусмотрена фиксированная сумма льготы в размере 4500 рублей. Это решение является очередной региональной мерой поддержки многодетных семей. Также в республике с 2021 года семьи с тремя и более детьми не уплачивают транспортный налог за один легковой автомобиль мощностью двигателя до 150 л. с. включительно.

С информацией о налоговых льготах и вычетах можно ознакомиться с помощью сервиса сайта налоговой службы «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Опубликовано: 5 февраля 2026 г.


Читайте также:

Величина прожиточного минимума: а что, не понижать можно было?
Закон не позволит снижать прожиточный минимум
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
Правительство скорректировало республиканский бюджет с учетом поручений врио Главы Чувашии
Олег Николаев обсудил с депутатами изменения в республиканском бюджете
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев
Когда дети — награда
Олег Николаев предложил принять республиканский закон о "детях войны"

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.