В Чувашии расширили льготы по транспортному налогу для многодетных семей

Родители, воспитывающие пять и более детей, с этого года освобождены от уплаты транспортного налога за один автобус с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно. При этом если данные характеристики двигателя выше, предусмотрена фиксированная сумма льготы в размере 4500 рублей. Это решение является очередной региональной мерой поддержки многодетных семей. Также в республике с 2021 года семьи с тремя и более детьми не уплачивают транспортный налог за один легковой автомобиль мощностью двигателя до 150 л. с. включительно.

С информацией о налоговых льготах и вычетах можно ознакомиться с помощью сервиса сайта налоговой службы «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».