В Чебоксарах прошла конференция регионального отделения политической партии «Единая Россия»

Не по «разнарядке», а по реальным делам

Делегаты подвели итоги и озвучили задачи на будущий год. За активную работу на благо республики поблагодарил членов «ЕР» и Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что депутаты откликаются на проблемы людей, оперативно реагируют на запросы избирателей. Сама же партия четко следует своему плану, затрагивающему все сферы жизни. Ключевые моменты этой Народной программы, по словам руководителя региона, будут включены в Стратегию социально-экономического развития Чувашии на ближайшие шесть лет.

«Только работая сообща, мы сможем достичь намеченных целей и прийти к положительному результату. Главная задача — обеспечить жителей республики благами во всех сферах деятельности, создать инфраструктуру для комфортной жизни и развития региона. Вместе реализуем задачи, поставленные Президентом страны Владимиром Путиным», — сказал Олег Николаев. И пожелал региональному отделению партии достойно представить Чувашию на всероссийском съезде, который пройдет в Москве 14 декабря.

К слову, сегодня в «полку» чувашских единороссов около 41,5 тыс. человек, еще 15 тыс. — официально зарегистрированные сторонники. Это одно из крупнейших региональных отделений в России. Только за последние два года ряды партии пополнили 6 тыс. активистов из нашей республики.

«Новые члены принимаются не по разнарядке — чем больше, тем лучше, в коллектив берут тех, кто проявляет себя в реальных делах, каждодневной «живой» работе. А вот тех, кто изображает деятельность ради галочки, в партии не жалуют», — отметил Председатель Госсовета Чувашии и секретарь регионального отделения «Единой России» Леонид Черкесов. Спикер парламента процитировал слова руководителя «ЕР» Дмитрия Медведева: «Если депутат утратил связь с партийной организацией, выгоните его из партии. Как только вы ему об этом скажете, он шелковый станет. И вспомнит, что у него партбилет есть, значок и все остальное».

Секретарь регионального отделения ознакомил сподвижников с проектами, которые реализовывались в этом году. Одно из ведущих направлений — поддержка участников спецоперации, членов их семей, жителей новых регионов. Всего трудовые коллективы предприятий и учреждений, лидеры и активисты партии собрали и отправили в зону СВО свыше 850 тонн гуманитарного груза. Некоторые депутаты наряду с продовольственными товарами и предметами первой необходимости передавали бойцам-землякам автомобили, мототехнику, беспилотные летательные аппараты. Не раз помогали они и жителям Курской и Белгородской областей.

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ,

сенатор РФ от Чувашской Республики: «На конференции регионального отделения познакомил коллег с реализацией нашего партийного проекта «Za Самбо». В настоящее время в Чувашии данным видом спорта занимаются более четырех тысяч детей, это хороший показатель. На недавнем форуме самбо в Уфе было предложено совместно с Министерством просвещения РФ ввести дисциплину «Самбо» в школах. Для этого выбрали четыре пилотных региона. Если в 2025 году они покажут хорошие результаты, будем реализовывать проект в масштабах страны».

«Отдельного внимания заслуживают наши молодогвардейцы. Это деятельные ребята, готовые в любую минуту прийти на помощь», — отметил Черкесов. По его словам, более двухсот молодых людей поехали на Донбасс как волонтеры, 18 ребят стали бойцами СВО. Кстати, по инициативе молодежного крыла партии минувшим летом открыт Центр подготовки волонтеров гуманитарных миссий. Чувашия — один из первых регионов Поволжья, где добровольцев начали обучать навыкам тактической медицины, психологической помощи, управления дронами.

Вся эта работа непременно продолжится и в следующем году, заверил Председатель Госсовета. Среди новых задач он выделил активное сотрудничество с активной молодежью: партия заинтересована пополнить ряды свежими силами.

Особое внимание уделит она и развитию первичных отделений республики, созданных в этом году. Как разъяснил Черкесов, это объединения людей, работающих «на земле», основа партии, благодаря которой быстро и эффективно решаются вопросы на местах. В составе «первичек» — сотрудники промышленных предприятий и сельского хозяйства, врачи, педагоги, представители малого и среднего бизнеса, участники СВО, словом, все те, кто своим каждодневным трудом помогает улучшать жизнь в городах, селах и деревнях.

Местом встречи и обмена опытом секретарей первичных отделений стал республиканский форум, проведенный несколько месяцев назад в Чебоксарах. Подспорьем для них является и грантовый конкурс лучших общественных инициатив с призовым фондом более 2 млн рублей. Подробнее об этих народных объединениях на съезде рассказал вице-премьер Чувашии — полномочный представитель республики при Президенте России Алексей Ладыков. Сподвижники одобрили его кандидатуру на пост председателя регионального Совета первичных отделений.

«Как куратор считаю, что секретари «первичек» — это «голос» жителей. Наши совместные встречи позволяют делиться лучшими практиками, взаимодействовать, обсуждать инициативы, которые могут получить солидную поддержку, в том числе руководства партии», — обратил внимание Алексей Ладыков. Он уверен, что с такими дружными командами можно будет сделать много полезных дел для родного региона.

Также участники конференции избрали делегатов на XXII Всероссийский съезд партии. Решено, что Чувашию представят на форуме члены Президиума регионального политсовета: Роман Алексеев, Алексей Ладыков, Николай Малов и Николай Николаев. По традиции самых активных деятелей наградили благодарственными письмами председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, а новичкам торжественно вручили партийные билеты.

К слову

Приветствовала соратников на конференции и депутат Госдумы Алла Салаева. Она напомнила, что на днях исполняется 23 года со дня основания ведущей политической силы страны.

По мнению парламентария, сегодня это «партия реальных дел».

Поделилась Алла Леонидовна с коллегами и новостями по поводу утверждения федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

«Единая Россия» консолидированно поддержала главный финансовый документ страны. В него вошли поправки партии на 161 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку участников спецоперации, социальную политику, развитие села, медицину, образование, спорт», — сообщила депутат Госдумы.

В бюджете предусмотрено продолжение финансирования Народной программы партии, поручений Президента и реализации национальных проектов, добавила она. Среди приоритетов: выполнение государством всех социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности страны, достижение технологического суверенитета.

Алла Леонидовна призналась, что ей не только как депутату, но и как экс-министру образования республики важно, что продолжится программа модернизации и капитального ремонта наших школ. Серьезную помощь со стороны федерального бюджета получит регион на оснащение техникумов, обновление лагерей и многие другие проекты.

По словам депутата Госдумы, трудности последних лет только объединили партийцев. «Особое внимание мы уделяем ребятам, которые сейчас защищают нашу страну. 130 федеральных законов разработано и принято для поддержки участников СВО. Вся инфраструктура задействована в оказании помощи семьям военнослужащих», — сказала Алла Салаева. Она уверена, что в такое сложное время каждый должен делать все возможное, чтобы приблизить победу — не со стороны наблюдать, а принимать личное участие на своем фронте.