Диспансеризация помогла выявить анемию у 45-летнего чебоксарца

Специалисты разберутся

«Теперь я чувствую, что силы возвращаются», — говорит 45-летний Дмитрий. Благодаря диспансеризации медики выявили у него тяжелую степень анемии. И помогли.

В Больницу скорой медицинской помощи чебоксарца направили прямо во время диспансеризации. Ее Дмитрий проходил по месту работы — на АО «ЭЛАРА». Профилактические мероприятия на этом предприятии проводят специалисты БСМП. Терапевт, просматривая результаты анализов, обратила внимание на цифры — гемоглобин одного из работников составлял всего 47 г/л при норме 130 г/л у мужчин. Тяжелая степень анемии! В стационаре пациенту сразу назначили переливание крови.

«Уже месяца два было состояние постоянной усталости. Идешь по цеху в одну сторону — вроде нормально. Возвращаешься обратно — останавливаешься, отдыхаешь, в груди тяжесть, — вспоминает Дмитрий. — Думал, может переболел чем-то. Сделал флюорографию — все чисто». Сегодня мужчина восстанавливается в терапевтическом отделении № 2 БСМП. Состояние нормализовалось, уровень гемоглобина составляет почти 90 г/л. Впереди дообследование — для выяснения причин анемии.

«Гемоглобин падает не сразу, а постепенно. Люди адаптируются к такому состоянию и не подозревают, что стоит за усталостью и упадком сил. Думают: отдохнут — и все пройдет. На самом деле анемия подтачивает иммунитет и может быть симптомом ряда заболеваний», — объясняет заведующая отделением Лариса Пивоварова.

Проведение медосмотров на производстве сегодня активно внедряется в практику как в Чувашии, так и по всей России. Главная цель масштабной программы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» — профилактика и выявление заболеваний на ранней стадии. «Весной, тоже во время диспансеризации, мы выявили пациентку с редким заболеванием — саркоидозом. Женщина была незамедлительно направлена на обследование в республиканскую больницу», — приводит пример заведующая отделением медицинской профилактики БСМП Елена Турханова.

К слову, в этом году почти шестьсот сотрудников АО «ЭЛАРА» прошли диспансеризацию на рабочем месте. Все, у кого выявлены те или иные риски, находятся под наблюдением медиков БСМП.

Ольга Андреева