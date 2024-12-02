Для закупок малого объёма запустят электронный магазин

Больным с аутизмом помогают в социализации

Всего на конец ноября 2024 года общий объем закупок для государственных и муниципальных нужд составил 54 млрд рублей, что на 12 млрд рублей больше показателя 2023 года. Бюджетная эффективность — 2,7 млрд рублей. Эти цифры в своем докладе привел руководитель республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров на еженедельной планерке у Главы Чувашии Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

Экономия по итогам закупок должна сразу направляться на финансирование проектов развития Чувашии. Реализовать контрольную функцию при заключении контрактов.

На конкурентной основе проведено 87% общего объема закупок. Объем финансирования процедуры превысил 39 млрд рублей. Из них 22,7 млрд рублей — это лимиты бюджетных обязательств, доведенные до госзаказчиков.

С 1 января 2025 года начнет работать электронный магазин закупок малого объема. Плюсы от нововведения есть и для заказчиков, и для поставщиков (подрядчиков, исполнителей): ведение закупочной деятельности полностью на одном ресурсе, отсутствие комиссионных сборов за участие и заключение контрактов. Потенциальные поставщики могут пройти процедуру регистрации, получать информацию обо всех интересующих закупках малого объема. «Важно уже сейчас приступить к размещению закупок 2025 года, чтобы обеспечить успешную реализацию стратегических проектов», — резюмировал Сергей Егоров.

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков напомнил о том, что с 2021 года в республике действует информационная система, сконцентрированная на двухуровневой закупке государственными и муниципальными заказчиками. Это повысило оперативность и прозрачность закупок. Внедрен автоматизированный контроль за соблюдением лимитов.

«Считаю, что экономия по итогам закупок должна сразу направляться на финансирование проектов развития Чувашии, — заострил внимание Глава республики. — Сейчас же сэкономленные в результате закупок средства направляются в резервный фонд Кабинета министров Чувашской Республики и только в конце года распределяются на дополнительное материально-техническое оснащение социальных учреждений и ремонт объектов капитального строительства».

ПОРУЧЕНИЕ.

Организовать эффективную, результативную работу с людьми, страдающими расстройством аутистического спектра. Важно охватить комплексом реабилитации на ранних стадиях заболевания.

О ходе реализации в Чувашии общественного проекта Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье» доложила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. В этом проекте республика участвует с 2019 года. На 1 ноября в регионе насчитывалось 589 человек с расстройством аутистического спектра, в том числе 511 детей.

На реализацию концепции против заболевания в период с 2021 по 2024 годы в рамках текущего финансирования было выделено 439 млн рублей и еще дополнительно 170 млн рублей бюджетных денег. Работа с пациентами проводится региональным ресурсным центром. С 2023 года здесь прививаются подопечным самые различные социальные навыки, организована работа и в учебно-тренировочной квартире. В центре запущен проект дневного пребывания «Я расту!». С детьми, включенными в реестр, проводится оценка уровня сформированности речевых навыков, социального взаимодействия. Действует также школа родителей, направленная на повышение их компетенции.

Необходимо охватить больных на ранних стадиях отклонений по всем аспектам — образовательному, культурному, спортивному, сказал Глава республики. Создание ресурсных классов — это правильный подход. И тогда только можно получить максимальный эффект, поддержать людей и вывести их на взрослый этап осмысления жизни.