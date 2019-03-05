Шаги к чувашскому. Шаг двадцать третий

Или как удивить женщину?

На дворе весна, а значит, пора производить впечатление на прекрасную половину человечества. Подарить цветы, продекламировать стих на французском языке, приготовить пиццу — это прекрасно, но если добавить изюминку local specialty, то это будет прекрасно сочетаться с вышеперечисленными подарками. Предлагаем вам набор комплиментов для самых лучших женщин. Итак, начнем с обращения:

Любимая — савни (читается: савны), варлӑ, юратнӑ.

Милая моя — чунӑм.

Дорогая — хаклӑ.

Ненаглядная — куҫ тулли, ытарайми.

Ты — эсӗ.

Вы — эсир.

А теперь некоторые полезные слова:

Невероятно — тӗленмелле, ҫав тери.

Прекрасна(я), красива(я) — мы не будем перечислять все 50 синонимов к словам «прекрасный и красивый», остановившись только на нескольких: хитре, илемлӗ, нӗрлӗ, хӳхӗм, чечен, хевтеллӗ, кӗрнек, ӗлккен, эреветлӗ, шеп, сӑпайлӑ, сарӑ, чипер, ятуллӑ, маттур.

Единственная — пӗртен пӗр, пӗр пӗччен.

Я поздравляю тебя (вас) с весенним праздником! — Эпӗ сана (сире) ҫурхи уяв ячӗпе саламлатӑп!

Добавим немножечко сравнений:

Ты (вы) прекрасна (ы) (мы это уже знаем)

как луна — уйӑх пек,

как цветок — чечек пек,

как солнце — хӗвел пек,

как роза — кӗлчечек пек,

как рассвет — шуҫӑм пек.

Дополним словами восхищения

Я восхищаюсь…. (это мы поставим в конце предложения!)

— твоей (вашей) красотой — санӑн (сирӗн) илемпе,

— неиссякаемой энергией — иксӗлми вӑй-хавалпа,

— душевной нежностью — чун-чӗм япшарлӑхӗпе,

— благородной скромностью — пархатарлӑ сӑпайлӑхпа,

— жизненной мудростью — пурнӑҫ ӑс-халӗпе,

— и удивительным терпением — тата тӗленмелле чӑтӑмпа,

— хавхаланатӑп (восхищаюсь).

Скажем все как есть на самом деле:

— Ты хранишь семейный очаг — Эсӗ килти вучаха упраса пыратӑн,

— воспитываешь детей — ачасене ӳстеретӗн,

— добиваешься успехов в профессиональной и общественной деятельности –

професси тата общество ӗҫӗсенче ҫитенӳсем тӑватӑн,

— оставаясь при этом молодой и прекрасной — ҫав вӑхӑтра ҫамрӑк та илемлӗ пулма ӗлкӗретӗн.

С праздником весны! — Ҫурхи уяв ячӗпе!

Ведущий рубрики — Александр Блинов, полиглот, переводчик, преподаватель чувашского и иностранных языков