Шаги к чувашскому. Шаг двадцать третий

Или как удивить женщину?
На дворе весна, а значит, пора производить впечатление на прекрасную половину человечества. Подарить цветы, продекламировать стих на французском языке, приготовить пиццу — это прекрасно, но если добавить изюминку local specialty, то это будет прекрасно сочетаться с вышеперечисленными подарками. Предлагаем вам набор комплиментов для самых лучших женщин. Итак, начнем с обращения:
Любимая — савни (читается: савны), варлӑ, юратнӑ.
Милая моя — чунӑм.
Дорогая — хаклӑ.
Ненаглядная — куҫ тулли, ытарайми.
Ты — эсӗ.
Вы — эсир.
А теперь некоторые полезные слова:
Невероятно — тӗленмелле, ҫав тери.
Прекрасна(я), красива(я) — мы не будем перечислять все 50 синонимов к словам «прекрасный и красивый», остановившись только на нескольких: хитре, илемлӗ, нӗрлӗ, хӳхӗм, чечен, хевтеллӗ, кӗрнек, ӗлккен, эреветлӗ, шеп, сӑпайлӑ, сарӑ, чипер, ятуллӑ, маттур.
Единственная — пӗртен пӗр, пӗр пӗччен.
Я поздравляю тебя (вас) с весенним праздником! — Эпӗ сана (сире) ҫурхи уяв ячӗпе саламлатӑп!
Добавим немножечко сравнений:
Ты (вы) прекрасна (ы) (мы это уже знаем)
как луна — уйӑх пек,
как цветок — чечек пек,
как солнце — хӗвел пек,
как роза — кӗлчечек пек,
как рассвет — шуҫӑм пек.
Дополним словами восхищения
Я восхищаюсь…. (это мы поставим в конце предложения!)
— твоей (вашей) красотой — санӑн (сирӗн) илемпе,
— неиссякаемой энергией — иксӗлми вӑй-хавалпа,
— душевной нежностью — чун-чӗм япшарлӑхӗпе,
— благородной скромностью — пархатарлӑ сӑпайлӑхпа,
— жизненной мудростью — пурнӑҫ ӑс-халӗпе,
— и удивительным терпением — тата тӗленмелле чӑтӑмпа,
— хавхаланатӑп (восхищаюсь).
Скажем все как есть на самом деле:
— Ты хранишь семейный очаг — Эсӗ килти вучаха упраса пыратӑн,
— воспитываешь детей — ачасене ӳстеретӗн,
— добиваешься успехов в профессиональной и общественной деятельности –
професси тата общество ӗҫӗсенче ҫитенӳсем тӑватӑн,
— оставаясь при этом молодой и прекрасной — ҫав вӑхӑтра ҫамрӑк та илемлӗ пулма ӗлкӗретӗн.
С праздником весны! — Ҫурхи уяв ячӗпе!
Ведущий рубрики — Александр Блинов, полиглот, переводчик, преподаватель чувашского и иностранных языков