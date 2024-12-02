Чувашия присоединилась к Международному экологическому диктанту

Площадку для проведения акции организовали в необычном месте — возле родника Яушский в Чебоксарском округе. На свежем воздухе свои знания проверили министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов, представители общественности — экологи и географы, сотрудники Чувашского филиала Россельхозбанка, а также местные жители. К слову, источник благоустроен общими силами — благодаря природоохранному проекту Русского географического общества и средствам фонда «Экология», учрежденного банком. Знатоки ответили на 25 вопросов, самые интересные, по мнению участников, — о Красной книге России, экотуризме и заповедных территориях. В перерывах между раздумьями участники согревались горячим чаем из самовара и баранками. Написать экодиктант можно и в онлайн-формате на сайте акции до 8 декабря.