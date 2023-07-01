Водители «скорой» получат доплату

А птицефабрики — субсидию

Вчера на очередном заседании Кабинета министров республики, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев, обсудили ряд вопросов, среди которых развитие отрасли здравоохранения, продление программы капитального ремонта многоквартирных домов и поддержка АПК.

Начали с медицины и с цифр. Вице-премьер — министр здравоохранения республики Владимир Степанов сообщил о стабилизации в регионе демографической ситуации. По итогам 2022 года общая смертность снизилась на 22,9%, а ожидаемая продолжительность жизни возросла на 2,53 года и составила 72,52 года.

В своем госдокладе «О состоянии здоровья населения Чувашской Республики в 2022 году» рассказал Степанов и о том, как в медицинских организациях внедряются бережливые технологии и совершенствуется материально-техническая база. Доложил он также о реализации программ модернизации первичного звена здравоохранения и развития медицинской реабилитации, о работе службы санитарной авиации, о профилактике и лечении онкологических заболеваний и о многих других аспектах работы отрасли.

«Большое внимание правительством республики уделяется мерам социальной поддержки медицинских работников, — отдельно отметил руководитель Минздрава. — На реализацию мер поддержки в прошлом году направлено почти 90 миллионов рублей из средств федерального и республиканского бюджетов, что позволило привлечь в отрасль дополнительно 189 медицинских работников».

Напомним, что весной этого года Олег Николаев утвердил региональные выплаты для поддержки отдельных категорий медиков, не вошедших в перечень получателей федеральных ежемесячных соцвыплат. А вчера на заседании Кабмина в перечень специалистов были также включены и водители скорой медицинской помощи. Они будут получать ежемесячную региональную выплату в размере 4500 рублей. Отсчет, уточнил Глава республики в своем телеграм-канале, будет идти начиная с 1 января 2023 года.

В целом работу отрасли здравоохранения руководитель республики оценил положительно. Но обратил внимание на один момент. «Нам надо шире внедрять телемедицину, чтобы она стала обыденностью, с точки зрения постоянного применения, — отметил Олег Николаев. — И это в какой-то степени поможет нивелировать, нехватку на местах медицинских кадров.

В ходе заседания также было решено продлить до 2055 года республиканскую программу капитального ремонта многоквартирных домов. Раньше ее срок распространялся до 2043 года. Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Павел Данилов, продление срока действия программы обусловлено включением в нее введенных в эксплуатацию многоквартирных домов, период проведения капремонта в которых выходит за сроки реализации действующей программы. Кроме того, в соответствии с Жилищным кодексом РФ из «капремонтного» списка исключены 8 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Члены правительства также рассмотрели новую форму государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Эта форма будет заключаться в субсидировании за счет средств республиканского бюджета без софинансирования из федерального бюджета. Мера поддержки коснется птицефабрик. «Субсидии будут предоставляться для покрытия прямых затрат на создание и модернизацию птицефабрик яичного направления, которые принадлежат сельскохозяйственным товаропроизводителям республики», — пояснил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. В бюджете региона на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на эти цели предусмотрено 64,1 млн рублей.

На заседании Кабинета министров республики было принято решение о создании оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения выдающегося чувашского поэта Михаила Сеспеля.

Участники заседания также рассмотрели проект постановления для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и внедрения конкурентных способов оказания государственных услуг в социальной сфере.