В УФНС прошел урок финансовой грамотности для будущих экономистов

Кто и когда обязан представлять налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и как ее заполнить, в какие сроки необходимо уплатить исчисленный по ней налог? Об этом и многом другом студентам Чебоксарского экономико-технологического колледжа в рамках уроков финансовой грамотности рассказали сотрудники обособленного подразделения УФНС России по Чувашии в г. Чебоксары № 1.

Будущих экономистов познакомили с работой электронных сервисов ФНС России, в том числе и с «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц». Студентам рассказали, что этот сервис дает возможность получать информацию об объектах движимого и недвижимого имущества, обращаться в налоговые органы без личного визита, заполнять и направлять декларации по форме 3-НДФЛ и так далее. А все, кто захотел обзавестись личным кабинетом, после урока получили специальные регистрационные карты.

Азы финансовой грамотности постигают с помощью налоговиков и ребята помладше. В рамках Всероссийского просветительского проекта ФНС России «юНГа» сотрудники УФНС по Чувашии провели в школах Чебоксар, Канаша и Шумерли уроки налоговой грамотности для учеников 5 и 6 классов. Все уроки были адаптированы под юный возраст слушателей — специально для ребят налоговики подготовили презентации, видеоматериалы, сценарии викторин и игр.