Председатель «Прогресса»

9 мая исполнилось бы 90 лет Валентину Васильевичу Васильеву. Это имя было хорошо известно в сельскохозяйственных кругах республики в 1960-70-х годах, наряду с Аркадием Павловичем Айдаком, Евтихием Андреевичем Андреевым. Возглавляемый им колхоз «Прогресс» Чебоксарского района считался одним из экономически крепких в Чувашии, а его председатель — весьма предприимчивым хозяйственником.

Валентин Васильевич родился в 1933 году в деревне Малые Яныши Чебоксарского района в многодетной семье крестьянина. После окончания средней школы в 1950 году поступил на зоотехнический факультет Чувашского сельхозинститута. По завершении учебы был направлен в Ишлейскую машинно-тракторную станцию главным зоотехником.

В конце 1950-х годов в стране началось укрупнение районов, колхозов и совхозов. Вот и хозяйствам «Имени Ленина» и «Россия» было предложено объединиться. Общее собрание колхозников в ноябре 1959 года длилось два дня, чтобы избрать председателя. После долгих дебатов им стал 26-летний Валентин Васильев. В этой должности ему предстояло проработать почти 19 лет. Когда он принимал хозяйство, в штате значился один специалист с высшим образованием — вновь избранный председатель. А уже к середине 1960-х годов таковые стояли во главе всех основных производственных подразделений.

Поднимать колхоз Валентин Васильевич начал с запуска крахмального завода. Параллельно с командой молодых, энергичных помощников на полях и фермах началось внедрение новых технологий, благодаря чему значительно увеличились урожайность полей и продуктивность на фермах.

Земли «Прогресса» изрезаны оврагами и балками. Но это команда Васильева решила направить в нужное русло. Была проведена большая противоэрозионная работа, построены мелиоративные плотины, что позволило решить вопрос орошения полей в засушливые годы. А колхозники начали обзаводиться утками и гусями, в свободное же время могли заниматься рыбалкой. Вокруг мелиоративных сооружений было посажено множество деревьев и кустарников. На полях появились зеленые полезащитные полосы.

На Мамышском производственном участке до 120 га расширились площади фруктовых деревьев и кустарников, что позволило резко увеличить сбор ягод и яблок. Избыток садового урожая подтолкнул Валентина Васильевича к амбициозной по тем временам идее, на тот момент трудноразрешимой из-за строгой плановой экономики. Он задумал наладить выпуск вин и лимонада из плодов. Неимоверными усилиями Валентину Васильевичу удалось доставить из Ленинграда необходимое оборудование и в короткие сроки на территории колхозного сада построить компактный завод.

В итоге это принесло колхозу дополнительные доходы, которые были пущены на приобретение современной техники и сельхозмашин, большего объема минеральных удобрений. Наконец, появилась возможность строить новые фермы, тока и зернохранилища, улучшить селекционную работу. На территории колхоза был построен собственный аэродром, что позволяло начинать подкормку посевов в самые ранние сроки. Аэродром обеспечивал полеты самолетов и на поля соседних колхозов Чебоксарского, Моргаушского и Красноармейского районов.

Как настоящий хозяйственник и руководитель, Валентин Васильевич прекрасно понимал, что после трудовых будней сельскому работнику нужен и духовный отдых. Вскоре в деревне Яныши был построен добротный просторный Дом культуры, который укомплектовали спортивными снарядами и музыкальными инструментами. В каждой бригаде были организованы коллективы художественной самодеятельности. Невзирая на большую занятость, Валентин Васильевич находил время для участия в этих мероприятиях, что, конечно, вдохновляло работников колхоза, особенно молодежь.

На территории «Прогресса» был построен собственный аэродром, чтобы начинать подкормку посевов в самые ранние сроки. С этого аэродрома самолеты отправлялись обрабатывать поля и соседних колхозов.

В 1969 году по инициативе руководителя колхоза на центральной усадьбе установили памятник в честь погибших на полях сражений односельчан. Никогда не оставались без внимания ветераны войны, они ежегодно получали ценные подарки. Два местных фронтовика, Михаил Сумков и Фаддей Петров участвовали в параде Победы на Красной площади в Москве в 1945 году. Экономический и финансовый подъем хозяйства позволял повышать заработную плату колхозникам, а по итогам года они стали получать премиальные в виде уютной домашней мебели и бытовой техники.

В годы руководства хозяйством Валентина Васильевича по производственным показателям полей и ферм чаще всего переходящие Красные Знамена района вручались колхозу «Прогресс». Не один раз такой наградой хозяйство отмечали на уровне республики и РСФСР. Десятки полеводов, свинарок, доярок, телятниц, механизаторов, бригадиров и специалистов за добросовестный труд были награждены орденами и медалями.

Рядом с «командиром» плечом к плечу стояли его ученики и соратники. Один из них — агроном Иван Степанович Архипов, впоследствии возглавивший самый крупный в Чебоксарском районе совхоз «Ишлейский». В этой же плеяде инжнер Виталий Алексеевич Алексеев, главный зоотехник Иван Петрович Зайцев, главный садовод Иван Андреевич Андреев и другие.

Всегда будучи в народной гуще, ежедневно решая многочисленные проблемы людей, Валентин Васильевич не раз избирался в органы местной и районной власти. Страна достойно оценила самоотверженный труд Валентина Васильевича. Он был удостоен орденов «Трудового Красного Знамени» и «Знака Почета», медалей «За трудовое отличие», «100-летие В.И. Ленина» и других наград.

К сожалению, в последние годы его правления «наверху» по каким-то причинам перестали замечать честный и добросовестный труд Валентина Васильевича. В его адрес незаслуженно посыпались упреки. Не выдержав нападок, в 1978 году он оставил должность председателя колхоза. Тяжело переживал последовавший затем спад хозяйства… В итоге все это пошатнуло его здоровье — в 1983 году в возрасте 50 лет он скоропостижно скончался.

В 1969 году по инициативе председателя колхоза на центральной усадьбе установили памятник в честь погибших на полях сражений односельчан. Никогда не оставались без внимания ветераны войны, они ежегодно получали ценные подарки.

Мечты и стремления Валентина Васильевича продолжают его ученики. В их числе и автор этих строк, возглавлявший хозяйство в 1997-2022 годах. Сегодня во всех домах на территории колхоза «Прогресс» горит «голубой огонь», о чем так мечтал Васильев. Газификацию мы начали в конце 1980-х — начале 90-х годов прошлого века. Осенью 1993 года был зажжен первый факел в самой отдаленной деревне Тимой Мамыши, а осенью 1998-го — в деревне Яныши. Газификацию проводили только за счет средств хозяйства «Прогресс».

В те же годы с завершением строительства автодороги «Аликовский поворот-Турикасы-Яныши» был вновь запущен маршрутный автобус «Чебоксары-Яныши». Сегодня дети обучаются в школе с двумя бассейнами. Жителей деревень обслуживают современные торговые точки, новые здания отделения связи, учреждения культуры, в уютных помещениях принимают пациентов медицинские работники. Аграрии во главе с Евгением Шалеевым радуют селян высокими урожаями, надоями и привесами. Ко всем населенным пунктам и по деревенским улицам проложены дороги с твердым покрытием.

Все это я пишу на основе личных воспоминаний. В школьные годы в 1969-1973 годах я работал в «Прогрессе» помощником комбайнера, председателем профкома, председателем сельского Совета. Часто общался с «аграрным генералом» Васильевым. Жаль только, что в последние годы его жизни другие вчерашние друзья резко перестали с ним общаться, и он находил слушателя в моем лице…

Имя отца не роняют его дети и внуки. Старший сын Александр — опытный инженер-строитель, дочь Татьяна немало лет трудилась на производстве в Чебоксарах, младший сын Сергей — энергетик. Дело легендарного аграрника, первого председателя колхоза «Прогресс» Чебоксарского района, продолжает жить и останется в народной памяти.

Михаил Семенов, председатель колхоза «Прогресс» в 1997-2022 годах