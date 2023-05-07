Свыше 40 тонн льна отправили за границу из республики

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, агрофирма «Средняя Волга» — производитель масличного льна — использует возможности нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Успешно отправляется за рубеж и другая продукция от сельхозпроизводителей региона.

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, экспортный потенциал республики не снижается. В первом квартале текущего года с территории республики отгружено около 8,7 тыс. тонн продукции АПК, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе это результат взаимодействия опытных трейдеров и начинающих свой путь в зарубежных поставках аграриев.

Развитию экспорта способствует и господдержка. Благодаря субсидиям в агрофирме «Средняя Волга» идет модернизация парка спецмашин. Силами собственников проведен основной ремонт парка.