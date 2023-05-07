Свыше 40 тонн льна отправили за границу из республики

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Площади под выращивание льна масличного в России за последние 15 лет увеличились более чем в 20 раз. Фото cap.ru

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, агрофирма «Средняя Волга» — производитель масличного льна — использует возможности нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Успешно отправляется за рубеж и другая продукция от сельхозпроизводителей региона.
По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, экспортный потенциал республики не снижается. В первом квартале текущего года с территории республики отгружено около 8,7 тыс. тонн продукции АПК, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе это результат взаимодействия опытных трейдеров и начинающих свой путь в зарубежных поставках аграриев.
Развитию экспорта способствует и господдержка. Благодаря субсидиям в агрофирме «Средняя Волга» идет модернизация парка спецмашин. Силами собственников проведен основной ремонт парка.

Опубликовано: 12 мая 2023 г.


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