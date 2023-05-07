Проголосовать за объекты благоустройства помогут волонтеры

В Чувашии продолжается онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. На вечер вчерашнего дня в нем приняли участие уже свыше 89 тысяч жителей республики.

Тем, кто не имеет возможности самостоятельно проголосовать через интернет, помогают волонтеры — они приняли более трети общего количества голосов. В их задачи входят консультация жителей по представленным на голосование проектам и прием их голосов при помощи специального приложения, сообщает Минстрой Чувашии.

Волонтерские корпуса созданы в 26 муниципальных образованиях Чувашии, и на сегодняшний день в команде добровольцев состоит порядка 1200 человек. В основном это активные и инициативные молодые люди — школьники, студенты вузов, работающая молодежь. Но есть среди них и так называемые «серебряные» волонтеры — люди старше 55 лет, имеющие большой опыт участия в волонтерском движении.

«Благодарим волонтеров за поддержку всероссийского голосования. Отдельно хочется отметить активную работу штабов в Янтиковском и Шемуршинском муниципальных округах, а также в Новочебоксарске и Шумерле, где волонтерами было принято более половины голосов жителей. Все они вносят значимую лепту в благоустройство и процветание нашей республики», — сказала замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ — главный архитектор Чувашии Алена Протасевич.

«Вклад добровольцев в социальную работу с населением неоценим. Это люди с активной гражданской позицией, энтузиасты, искренне радеющие за свое дело. Вот уже третий год подряд волонтеры сопровождают голосование, помогая жителям, и их количество с каждым годом только растет», — считает Дарья Максимова, и.о. директора БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, на базе которого функционирует региональный волонтерский штаб.

Напомним, что голосование за новые объекты благоустройства продлится до 31 мая 2023 года. Отдать свой голос за понравившиеся проекты общественных пространств, благоустройство которых начнется уже в следующем году, можно на платформе 21.gorodsreda.ru.

Цифры и факты

В России с 2021 года создан прямой механизм по вовлечению россиян в процессы благоустройства городской среды — ежегодно в апреле и в мае проходит Всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий и дизайн–проектов благоустройства.

Основная цель — сделать города комфортнее для жителей, повысить индекс качества городской среды. Вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой. Вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.

В этом году в онлайн-голосовании принимают участие более полутора тысяч муниципальных образований. На выбор представлено более пяти тысяч объектов, те из них, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в ближайшее время.