В Чувашии возобновились полеты «воздушной» скорой помощи

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

10 мая красно-белый вертолет «Ансат» санитарной авиации можно было заметить в небе не раз. Пилоты дважды вылетали из Чебоксар в Алатырь.

Как сообщили в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи, сначала вызов поступил к 43-летнему пациенту с инсультом. Не успел вертолет приземлиться на площадке Республиканской клинической больницы с первым больным, как из Алатыря пришел запрос на транспортировку 64-летнего мужчины с инфарктом. Второго пациента также доставили в РКБ.

Члены медбригады признались — будь они на автомобиле, то скорее всего не уложились бы в «золотой час», когда можно спасти человека и снизить риск осложнений. Вертолет же оснащен всем необходимым для поддержания жизни и проведения некоторых манипуляций на борту. По словам врачей, пациенты перенесли полет нормально и сейчас находятся под наблюдением специалистов.

Кстати, по госконтракту на полеты воздушной скорой нынче заложено чуть менее 36 млн рублей. Средства выделяются в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Всего запланировано около 75 вылетов с пациентами.

Опубликовано: 11 мая 2023 г.


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