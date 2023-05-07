«Операция «Неман»: знакомые герои в новых обстоятельствах

Новый мини-сериал «Операция «Неман», который вышел ко Дню Победы, из тех фильмов, что делят зрителей на два лагеря. Одни говорят, что это очередная небылица про войну, и они еле осилили первые 20-30 минут, другие — что посмотрели все пять серий на одном дыхании. В общем, отзывы на фильм диаметрально противоположные.

Режиссер — Сергей Виноградов,

серий — 5,

места съемок: Калуга и Калужская область

Он снят по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе 44-го. Момент истины». Вот здесь делаю акцент: не по роману, а по мотивам. То есть за основу взяли завязку истории, ключевые эпизоды, имена и характеры героев, а дальше ничего общего у сериала с книгой нет. И вот этого некоторые зрители и не могут простить режиссеру Сергею Виноградову. Ну, а с другой стороны — зачем делать очередную экранизацию, следуя канве романа, если по нему уже снят замечательный фильм «В августе 44-го» с Евгением Мироновым? В общем, если книга Богомолова и фильм Пташука 2000 года в числе ваших самых любимых произведений о войне, то «Операцию «Неман» лучше не смотреть.

Наверное, не стоит забывать, что сейчас появился такой жанр как фанфик, когда на основе литературного произведения профессионального автора его читатели додумывают свои версии развития событий и финал. Помещая героев в новые обстоятельства, главное — сохранить их характеры. И на мой взгляд, «Операция «Неман» — это кинофанфик.

В сериале нет многих эпизодов из книги, но зато добавлены новые, едва упоминаемые персонажи играют решающую роль, изменена концовка, но самое главное отличие — режиссер отказался от внутренних монологов главного героя — капитана Алехина. Напряжение создается за счет действия, похожего на боевик.

О ЧЕМ КИНО?

В лесах уже освобожденной западной Белоруссии в августе 44-го действует диверсионно-разведывательная группа в форме советских офицеров, задача которой выяснить дату и направление удара 3-го Белорусского фронта и по рации передать эти сведения фашистам, чтобы они могли подготовиться к наступлению. В составе группы — бывшие советские военные, в силу личных обстоятельств и убеждений добровольно решившие работать на немцев. Найти и обезвредить их поручают Управлению контрразведки фронта. Генералу Егорову, начальнику управления, Сталин дает на всю операцию неделю. Капитана Алехина буквально поднимают с койки в госпитале — пуля прошла у сердца. И это важное обстоятельство — в критические моменты погонь он будет задыхаться, останавливаться, упуская противника. А еще у наших контрразведчиков почему-то все время будет заклинивать оружие: агент уходит, патроны еще есть, но оно не стреляет!

Диверсанты под руководством агента Мищенко матерые, человека убить им что муху прихлопнуть, и на протяжении всех пяти серий советские контрразведчики на шаг, но будут отставать от них. Интересно наблюдать, как Мищенко меняет интонации, общаясь с часовыми, шоферами, проникая на склад боеприпасов — психолог он отличный, и к каждому находит свой ключик. Если в книге действие разворачивается в основном в Шиловичском лесу, то здесь появляется еще и населенный пункт Лида, который называли самым польским городом Белоруссии — именно здесь живут и работают связные и агенты, снабжающие Мищенко информацией.

АКТЕРЫ

В этом противостоянии Мищенко и Алехина явно проигрывает последний. Есть ощущение, что капитану не хватает стали в характере, чтобы одолеть такого врага. Может быть, поэтому создатели сериала и отказались от финальной сцены книги, где диверсанты выходят на группу контрразведчиков и те буднично и спокойно проверяют у них документы, уже понимая, кто перед ними. В «Операции «Неман» одолеть Мищенко Алехину помогает поистине счастливый случай.

Мне кажется, и Алексей Кравченко, и Александр Яценко создали очень правдоподобные образы. Наверное, Яценко сам человек светлый, добрый, спокойный, рассудительный, и потому ему удаются такие персонажи. У Мищенко солидный опыт и звериный нюх, у Алехина — наблюдательность, интуиция и способность выходить за предложенные рамки.

В ответ на вопрос корреспондента интернет-портала Кино-театр.ру: «Вы же наверняка видели фильм Михаила Пташука «В августе 44-го»?» Яценко ответил: «Видел, и не раз. Когда я переключаю каналы и на него натыкаюсь — обязательно остановлюсь и с этого места смотрю дальше. Евгений Миронов сыграл там потрясающе, да и все остальные тоже: Влад Галкин, Юрий Колокольников. Отличное кино, но нам оно в работе не мешало — мы делали по-своему. Я не пытался переиграть Миронова в той же роли, у меня бы все равно не получилось. Мой Алехин — другой. Миронов со своим героем сроднился, вернее даже — в себе его нашел, так мне кажется. А я шел к Алехину не от себя: скорее, от своего деда, которого помню. Он воевал, потерял ногу, но дошел до Берлина. В детстве я расспрашивал его о войне — он отказывался говорить, отмалчивался. Только бабушка рассказывала об ужасах деревенской жизни тех лет».

Роль старшего лейтенанта Таманцева исполнил Алексей Макаров. И если уж сравнивать с предыдущим фильмом, то, конечно, старлей здесь совсем другой, чем у Владислава Галкина — он как-то легче и улыбчивей. «А я тебе говорил, капитан, ты мозга!», — то и дело с восхищением повторяет он Павлу Алехину. На фоне Макарова, высокого, широкоплечего, накачанного, Яценко выглядит совсем щуплым. Но его работа — анализ, сопоставление фактов, а захватывать противника, стрелять «по-македонски» — на ходу из двух пистолетов — уже прерогатива Таманцева.

Генерал Егоров в исполнении Андрея Смолякова получился … майором Черкасовым из «Мосгаза» или Ефимычем из «Художника». Режиссеры не дают актеру выйти из амплуа «следователя», умеющего мыслить нешаблонно, отстаивать своих подчиненных перед высоким начальством и брать всю ответственность на себя. Просто какой-то уже трафаретный образ! Ну, а если бы он сыграл кого-нибудь из отрицательных героев, зрители бы вряд ли ему поверили. Если появился Смоляков на экране, значит, герой порядочный и честный.

Не понравился мне и выбор Сергея Маковецкого на роль предателя Соломатина.

Как будто гвозди микроскопом забивали. Ну не тот масштаб личности у этого шифровальщика, чтобы его роль отдать Маковецкому. Ощущение, что нечего там было артисту играть и он пытался как-то оправдать своего героя. Уж очень быстро Алехину с начальником удалось его перевербовать.

Там вообще целый пласт с предателями разного уровня — Белоруссию освободили, но местные жители продолжают снабжать немцев сведениями о советских военных, принципиально не говорят на русском и даже за деньги не хотят пускать на постой контрразведчиков. Смотрела и думала: вот за этих людей при освобождении отдавали жизни наши солдаты…

Смотрибельность

Это не шпионский роман, а боевик в чистом виде — с погонями, перестрелками, пожарами, большим количеством убитых. Герои бегут друг за другом по крыше поезда, скатываются через голову в овраг, в рукопашную сходятся в воде и пытаются утопить друг друга. Прямо классика приключенческого кино!

Все законы жанра соблюдены, поэтому действие захватывает. Поневоле ждешь каких-то поворотов из книги, но их нет — история развивается по-другому, и интересно понять, как же в итоге будут брать диверсантов. Хорошо, что все-таки наши победили, а то ведь создатели могли напридумывать, что Мищенко удалось уйти. С такого волчищи станется! Показался неправдоподобным момент, когда он начал целовать женщину, собиравшую для него информацию о советских эшелонах. Эта любовная сцена точно лишняя, вряд ли такой человек способен испытывать к кому-то нежность и жалость.

После второй серии уже становится понятно, что не стоит ориентироваться ни на книгу, ни на фильм 2000 года, а просто смотреть новое произведение о людях, которые в тылу рисковали жизнью и приближали Победу, как могли.

КСТАТИ

На одном из чебоксарских интернет-форумов появилась целая ветка с обсуждением сериала. Причем зрители в первую очередь обратили внимание на военную подготовку сотрудников СМЕРШ.

💬 «Главный герой супер-вумный, стреляет с двух рук, в болоте не тонет, и все остальное делает так, что современный спецназ тихо плачет в сторонке от зависти. При этом, рубаха парень, берегов не видит, и готов самому Сталину на ошибки указать», — пишет пользователь с ником «Вася-79».

💬 Ему отвечает Funduk21: «Стандартная подготовка СМЕРШ и НКВД до конца 40-х годов. Чтобы и оружие скрытно носить, и плотность огня в 2 раза увеличить. Потом уже стали массово изымать неучтенные, трофейные стволы. А соответствующей плотности огня можно было добиться и одним автоматическим пистолетом Стечкина».

Чебоксарцы внимательны к деталям: их смутили свежевыглаженные гимнастерки диверсантов, белые носочки и добротные ботинки деревенской девушки, петухи, заливающиеся на хуторе:

💬 «В этой деревне несколько лет стояли немцы. Затем деревню отбили наши. Теперь, там стоят наши войска… Внимание, вопрос — откуда взялись петухи? Почему их за 3 года войны никто не сожрал?»