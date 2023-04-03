Участница Олимпиады в Токио Елена Герасимова выиграла пять золотых наград Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике среди студентов, завершившихся в Казани. Представительница Чувашии поднялась на высшую ступеньку пьедестала в состязаниях на брусьях, бревне, в вольных упражнениях и личном многоборье. Еще Елена Герасимова выиграла золотую медаль в командном многоборье в составе сборной Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Свой вклад в победу этого коллектива внесла и другая представительница Чувашии Юлия Николаева. Помимо командного «золота», на счету Юлии две серебряные награды в упражнениях на брусьях и опорном прыжке.