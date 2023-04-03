Участница Олимпиады в Токио Елена Герасимова выиграла пять золотых наград Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике среди студентов, завершившихся в Казани. Представительница Чувашии поднялась на высшую ступеньку пьедестала в состязаниях на брусьях, бревне, в вольных упражнениях и личном многоборье. Еще Елена Герасимова выиграла золотую медаль в командном многоборье в составе сборной Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Свой вклад в победу этого коллектива внесла и другая представительница Чувашии Юлия Николаева. Помимо командного «золота», на счету Юлии две серебряные награды в упражнениях на брусьях и опорном прыжке.
Опубликовано: 28 апреля 2023 г.
Читайте также:
Гимнасты из Чувашии собрали весь комплект медалей чемпионата России
Чемпион России по спортивной гимнастике Владислав Поляшов провел тренировку для юных спортсменов
Юные гимнасты стремятся к успехам Владислава Поляшова и Елены Герасимовой
Чувашские гимнасты поборются за медали Кубка России
Олимпиада-2021: у Владислава Поляшова 14 и 15 места, Елена Герасимова - на 16-м
Первый олимпиец прилетел домой
Елена Герасимова вернулась домой!
Владислав Поляшов стал самым результативным атлетом гимнастических клубов Германии