Сегодня в Чебоксарах выступит ансамбль песни и танца Республики Карелии

Терапия гуслями и не только

О магической силе гуслей ходят легенды. Перебирая пальцами звонкие струны, купец Садко успокаивал море, Царь-девица вызывала солнце и луну, а психологи наперебой твердят об их благотворном влиянии на нервную систему и эмоциональный фон. Неспроста в каждом регионе страны изобрели свою разновидность инструмента. У нас в Чувашии это к?сле, в Марий Эл — карш, а в Карелии — кантеле. Кстати, именно так называется Национальный ансамбль песни и танца из Петрозаводска, который выйдет сегодня на сцену Дворца культуры имени Якова Ухсая.

Природа этого заповедного края, воспетая в картинах Николая Рериха и стихах Роберта Рождественского, издавна манила путешественников своей первозданностью и разнообразием. В диких хвойных лесах скрываются логова троллей и морошковые поляны, приглушенный плеск Белого моря перекликается с ревом водопадов на реках. Кажется, в целом мире не найти такого буйства красок и форм. Ансамбль «Кантеле», которому без малого девять десятков лет, вобрал в себя лучшее, что есть в республике. Ежегодно он дает свыше ста пятидесяти концертов, неоднократно выступал в Финляндии, Норвегии, Германии, Франции, Италии, Словакии и Венгрии. В 2009 году за достижения в области профессионального искусства коллектив был награжден премией «Сампо» Главы Карелии.

Особенно полюбились зрителям этнобалет «Скала двух лебедей», программы «Отзвуки Заонежских ярмарок», «Вепсские фантазии», «Брусничный дождь» и «K@ntele-style». Каждая из них позволяет вживую познакомиться с фольклорным наследием русских и карелов, вепсов и финнов, ингерманландцев и других народов, населяющих эти земли. Недаром самой распространенной моделью в танце является круг как символ единения, братства и духовного равновесия. Вокальные номера и инструментальные наигрыши, напротив, покоряют витиеватостью мелодического рисунка, напоминающего растительный орнамент. Здесь много мелизмов, фигураций и других оборотов мелкой длительности, вплетенных в музыкальную тему.

Наибольшую популярность получили песни-импровизации (иойку), эпические (руны), свадебные величальные, плачи и частушки, гораздо реже встречаются лирические и бытовые. Цветовая гамма костюмов довольно сдержанная, как и сам характер северянина, и холодная, словно вода в Ладожском озере, в ней преобладают черный, серый и синий. И хотя красную ткань тоже используют, в основном ощущение нарядности и изобилия достигается за счет богатой вышивки и кружев.

Но главным украшением программы «Легенды Севера», которую гости покажут в столице Чувашии, а затем в Йошкар-Оле и Вологде, станут волшебные звуки кантеле. В 2020 году коллективом даже был разработан проект «Кантелетерапия», одержавший победу в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив. Услышать один из древнейших струнно-щипковых инструментов и зарядиться положительной энергией, таящейся в каждом изгибе его деревянного корпуса, — что может быть лучше в нашей суетной современности?