Лучшие управленческие практики страны выберут на конкурсе «Смарт Диалог»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В России стартовал прием заявок на конкурс лучших управленческих практик «Смарт Диалог». Его цель — поиск эффективных решений в области здравоохранения, социальной политики и образования. Подать заявку на конкурс можно на платформе «Смартека» до 18 июня. Отбирать лучшие региональные практики в каждой номинации будут члены рабочих групп, в состав которых входят представители АСИ, «Диалога», федеральных и региональных властей, а также ведущие эксперты по каждому направлению.

«Агентство уделяет большое внимание поиску и развитию проектов, которые должны улучшить качество жизни россиян, помочь им решить бытовые и насущные проблемы: как устроить ребенка в школу или детский сад, как быстро и бесплатно получить качественную медицинскую помощь, как расширить применение различных цифровых сервисов. Сегодня мы запускаем конкурс, чтобы найти новые инициативы, которые будут распространяться через «Смартеку» во все регионы и менять жизнь страны к лучшему. Многие из проектов, поддержанных ранее Агентством и опубликованных на платформе, вышли с регионального на федеральный уровень, распространились по всей России. Надеюсь, что выбранные на этом конкурсе решения будут также повсеместно внедрены на территории страны», — отметила глава АСИ Светлана Чупшева.

Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак подчеркнул, что отобранные управленческие решения позволят властям ответить на запрос общества и выявить новые возможности для развития субъектов.

«Мы живем в период, когда особенно важно единение не только граждан, но и всех субъектов России. Регионы не должны ждать поступательного развития, они могут использовать успешные управленческие практики своих соседей и делиться своим опытом. Каждый регион может выступить драйвером развития государства. Наша задача эти управленческие решения найти, отобрать из них лучшие и распространить, чтобы в конечном счете каждый гражданин смог почувствовать реальные изменения в лучшую сторону», — добавил Владимир Табак.

Представить на конкурс можно уже реализованные проекты, которые показали измеримые результаты и способствуют достижению целей и решению задач национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика».

Победителей определят в 13 номинациях, определенных на основе популярных запросов граждан в интернете. По данным «Диалога», за 2022 год по темам здравоохранения, образования и социальной политики через интернет поступило более 780 тыс. обращений — около 12 % от их общего количества. Данные сферы регулярно входят в топ-10 тематик обращений граждан.

Практики-победители будут представлены на общественное голосование, во время которого жители выберут решения, реализацию которых хотели бы увидеть в своем регионе.  Признанные лучшими проекты также будут адаптированы для внедрения на региональном уровне.

Организаторы конкурса — АСИ и АНО «Диалог Регионы», головная организация Центров управления регионами. «Смарт Диалог» реализуется при поддержке Минздрава, Минтруда и Минпросвещения России.

Опубликовано: 18 апреля 2023 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Перепись населения обрела свой талисман
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»
Сотрудник "Газпрома" из Чувашии стал финалистом Международного литературного конкурса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.